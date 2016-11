Schüler besuchen Gedenkstätte Schüler aus Löbau und Boleslawiec haben in Großschweidnitz einen Projekttag verbracht.

Gedenkstein für die über 5000 Opfer der „Euthanasie“ in Großschweidnitz. © Matthias Weber

Zu einem gemeinsamen Besuch haben sich 40 Schüler und Betreuer der Heinrich-Pestalozzi-Oberschule Löbau und des 2. Gymnasiums Boleslawiec am 18. Oktober in der Gedenkstätte Großschweidnitz getroffen. Eine Mitarbeiterin machte sie mit den Euthanasieverbrechen in Deutschland während der Hitlerzeit vertraut, teilt Teamkoordinator Hartmut Herwig vom medienpädagogischen Zentrum Löbau mit.

Ein Film zeigte, wie in der damaligen Zeit gegen „unwertes“ Leben vorgegangen wurde. Die Schüler brachten diese Eindrücke in gemischten Gruppen auf Plakate und stellten diese in deutscher und polnischer Sprache vor. Der nächste Höhepunkt war ein gemeinsames Bowlen. „Die Verständigung wurde immer besser und unbeschwerter“, so Herwig. So sei an dem Tag der Spaß nicht zu kurz gekommen. Nun würden alle dem nächsten Treffen zum Weihnachtsprojekt entgegenfiebern. (SZ)

