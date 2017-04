Schüler bekommen Bücher geschenkt Anlässlich des Welttags des Buches gibt es für Viert- und Fünftklässler im Raum Pirna und Sebnitz einen Leseanreiz.

Für die Schüler gibt es einen Buch-Gutschein. © Archiv: SZ

Mehr als 1 200 Schülerinnen und Schüler in der Region Sächsische Schweiz können sich in den kommenden Tagen über kostenlosen Lesestoff freuen. Anlass ist der Welttag des Buches, der am 23. April begangen wird. Im Großraum um Pirna und Sebnitz erhalten Viert- oder Fünftklässler an insgesamt 28 Schulen deshalb Gutscheine für den Abenteuerroman „Das geheimnisvolle Spukhaus“ von Henriette Wich. Die Gutscheine können die Schüler in teilnehmenden Buchhandlungen einlösen. Der altersgerechte Roman wurde von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit der Verlagsgruppe Random House, der Deutschen Post und dem ZDF herausgegeben.

Zum Welttag des Buches erscheint bereits seit 1997 jedes Jahr ein neues Buch aus der Reihe „Ich schenk dir eine Geschichte“. Das diesjährige Welttagsbuch ist mit einer 32-seitigen Bildergeschichte angereichert. Dadurch erhalten auch Integrations- und Willkommensklassen mit Flüchtlingskindern, Förderschulen und Kinder mit Lese- und Lernschwächen die Möglichkeit, an dem Angebot teilzunehmen. Die Initiatoren wollen damit Lesefreude und Lesekompetenz fördern. (SZ)

