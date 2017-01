Schüler aus Weißwasser in Kika-Quizshow Eine des Klasse des Landau-Gymnasiums macht bei „Die beste Klasse Deutschlands“ mit. Von 1 440 Schulklassen wurden nur 32 ausgewählt.

Symbolbild: das Logo von KiKA, dem Kinderkanal von ARD und ZDF © dpa

Weißwasser. 1 440 Schulklassen aus ganz Deutschland haben sich für die Teilnahme an der Quizshow „Die beste Klasse Deutschlands“ des Kinderkanals Kika beworben, 32 wurden ausgewählt. Darunter auch die Klasse 7/1 des Landau-Gymnasiums in Weißwasser.

In der 10. Staffel der Fernsehsendung winkt den Schülern als Gewinn eine Klassenfahrt nach Madrid. Dafür müssen sie sich in zwei Wettbewerbsrunden spannenden und unterhaltsamen Quizfragen aus Wissensgebieten wie Natur & Umwelt, Sport, Musik, Erdkunde oder Essen und Trinken stellen. Hier ist Teamgeist gefragt, denn je mehr Schüler der Klasse eine Frage richtig beantworten können, desto mehr Punkte werden erspielt.

Im Superfinale, das am 3. Juni, dem Sonnabend vor Pfingsten, in der Sendung Check Eins in der ARD zu sehen sein wird, treten dann die vier besten Teams gegeneinander an. Unterstützt werden die Superfinalisten von vielen Stars und prominenten Gästen, teilt der Sender mit. Sendestart ist am 8. Mai 2017 bei KiKA. (SZ)

zur Startseite