Schüler aus Radebeul arbeitet am Cern mit Tim Hebenstreit sucht in Daten des Teilchenbeschleunigers in der Schweiz nach Unbekanntem.

Er wird tief eintauchen in die Materie unserer Welt. Tim Hebenstreit, Schüler des Gymnasiums Luisenstift in Radebeul, ist jetzt in einer ganz besonderen Mission für die TU Dresden unterwegs. Als einer von fünf Jugendlichen aus Deutschland ist er nach Genf in die Schweiz gereist. Die Schüler arbeiten dort zwei Wochen lang am berühmten Cern mit, dem Europäischen Forschungszentrum für Teilchenphysik.

Bekannt ist die Einrichtung vor allem für den leistungsstärksten Teilchenbeschleuniger. Organisiert wird die Reise vom Netzwerk Teilchenwelt, das auch in Dresden aktiv ist.

Schon seit der siebenten Klasse begeistert sich der heute 17-Jährige für die kleinsten Teilchen. „Im Physikunterricht war damals das Thema Atome dran“, erinnert er sich. Die Erklärungen aus dem Schulunterricht reichten ihm jedoch nicht aus. Deshalb besuchte er schon mit 14 Jahren die erste Veranstaltung zur Teilchenphysik an der TU Dresden. Seitdem hat ihn das Thema nicht mehr losgelassen.

Am Institut für Kern- und Teilchenphysik der TU Dresden ist Tim Hebenstreit bereits ein alter Bekannter. Er absolvierte dort ein Praktikum und fertigte eine Facharbeit an, bei der er bereits mit dem Thema Cern in Berührung kam. Er untersuchte Daten des Atlas-Detektors. Das ist einer von insgesamt vier Detektoren im Teilchenbeschleuniger LHC, der am Cern steht. Mit Atlas werden Teilchen nachgewiesen, die beim Zusammenstoß von Protonen oder Blei-Ionen entstehen. Hebenstreits Arbeit wurde später mit dem Dr.-Hans-Riegel-Fachpreis ausgezeichnet.

Am Cern wird er sich in den nächsten zwei Wochen gemeinsam mit Wissenschaftlern am Atlas-Experiment weiter auf die Suche begeben. Sie halten Ausschau nach hypothetischen schweren Teilchen, sogenannten Z-prime-Bosonen. Verschiedene Theorien sagen deren Existenz bereits voraus. Die Wissenschaft muss sie nun aber auch finden.

„Die Ergebnisse meiner Reise werde ich für eine Besondere Lernleistung im Abitur verwenden“, erklärt der Zwölftklässler.

