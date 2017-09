Schüler auf Diebestour

Piskowitz. Bei einem Unfall in Piskowitz sind am Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Eine 73-Jährige wollte laut Polizei mit einem Citroen von der Parkstraße aus die Kamenzer Straße überqueren. Dabei übersah sie offenbar einen Bus, der auf der Kamenzer Straße Richtung Deutschbaselitz fuhr und die Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß wurden die Fahrerin, in 72-jähriger Beifahrer und der 46-jährige Busfahrer leicht verletzt. Passagiere saßen nicht im Bus. Es entstand ein Schaden von etwa 10000 Euro.

Bautzen/Görlitz. Auch in der zweiten Hälfte des Monats August hat die Polizei vor Grundschulen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz die Geschwindigkeit kontrolliert. In etwa jedem achten Fall fuhren Autos schneller als erlaubt. Das teilte die Pressestelle am Mittwoch mit. Insgesamt wurden 982 Fahrzeuge überprüft. Die meisten Überschreitungen registrierte die Polizei im Revierbereich Hoyerswerda. Außerdem wurden 22 Parkverstöße dokumentiert, da manche Eltern ihre Autos vollkommen wild vor den Schulen abstellten.

Trickbetrüger scheitern

Dresden. Trickbetrüger sind derzeit in Dresden aktiv. Am Dienstag erhielt eine 52-Jährige einen Anruf, in dem ihr ein Gewinn in Höhe von 28500 Euro in Aussicht gestellt wurde. Um an das Geld zu kommen, müsse sie jedoch Internet-Gutscheine im Wert von 1000 Euro erwerben. Dies tat die Frau nicht. Bei einer 77-Jährigen meldete sich eine vermeintliche Enkelin per Telefon und bat um 35000 Euro für den Kauf eines Wohnmobils. Die Seniorin fiel nicht darauf herein.