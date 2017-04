Schüler animieren zu Spenden Im Rewe-Markt kauften Kunden Lebensmittel und spendeten diese an die Freitaler Tafel.

© Symbolfoto: dpa

Was war da auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes im Freitaler Ortsteil Deuben los? Jungen und Mädchen aus Freitaler Schulen und der freien Grund- und Oberschule Regenbogen Rabenau sprachen am Freitag Kunden vor dem Supermarkt für einen guten Zweck an.

Hintergrund ist eine Aktion des Essenanbieters Sodexo, der auch die Schulen, an denen die Schüler lernen, mit Mittagessen versorgt. Unter dem Motto „Eins mehr hilft sehr“, sollen Supermarkt-Kunden während ihres Einkaufes ein Lebensmittelprodukt ihrer Wahl zusätzlich kaufen und dieses für bedürftige Menschen abgeben. Alle Produkte, die an diesem Tag von den Kunden des Marktes zusammengekauft werden, sollen anschließend der Freitaler Tafel übergeben werden. Etliche Passanten, welche die Schüler am Freitag bei der Aktion beobachteten, befürworteten das Engagement der jungen Leute. „Es ist eine tolle Sache“, sagt Claudia Mihaly-Anastasio, die auch für die Freien Wähler Freital im örtlichen Stadtrat sitzt. Es heiße immer, die Jugend würde nichts bewegen. „Das beweist doch das Gegenteil“, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Die Freitaler Tafel hat in der Gutenbergstraße 12 in Freital eine Anlaufstelle für sozial Benachteiligte. Dort sollen auch die Spenden der Aktion für Freude sorgen. (SZ/ves)

