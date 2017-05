Schüler an die Macht Der Stundenausfall lässt die Schulen im Altkreis nicht los. Warum das Problem die Lösung sein könnte. Ein fabelhafter Rückblick.

Eigentlich können wir die Schulen auch gleich schließen, oder, liebe Leserinnen und Leser? So häufig, wie in unserer Region die Stunden ausfallen, bleiben doch am Ende gar nicht mehr genügend übrig, um etwas Relevantes lernen zu können. An manchen Schulen fand dieses Schuljahr, Stand März, jede zehnte Stunde nicht statt. Betrachten wir die Schulen im Altkreis Riesa unabhängig ihrer Schulform, fielen durchschnittlich circa sechs Prozent des Unterrichts aus. Eine wirklich frustrierende Situation.

Ich kenne dieses Gefühl nur allzu gut von früher. Immer, wenn ich in Mathe gerade dabei war, ein Problem zu durchdringen und mich deshalb schon auf die nächste Stunde freute – was im Übrigen selten genug vor kam –, fiel diese Stunde plötzlich aus. Lehrer krank. Als die Stunde nachgeholt wurde, war meine Motivation wieder verflogen, meist wusste ich schon gar nicht mehr, um welches Problem genau es bei meinen Schwierigkeiten gegangen war. So ließ ich Mathe eben Mathe sein, es kam ja auch ganz gut ohne mich klar.

Schüler sind hochempfindliche Wesen, meist in der Pubertät, ziemlich eigenwillig, experimentierfreudig und leicht aus der Fassung zu bringen. Denn die Welt da draußen sieht doch so viel schöner aus als die Welt im dunklen Schulhaus, das den der Bildung verpflichteten Wesen von Jahr zu Jahr neue Forderungen stellt, bis zum Abschluss keinen Millimeter nachlässt. Wer freut sich da nicht über Stundenausfall als grandioses Sprungbrett für die eigenen Gelüste? Erst recht in diesen sonnigen Tagen, wenn das Freibad die verlockendere Option ist als das Lernen.

Nimmt man sich am Vertretungsplan noch vor, das dort geforderte Selbststudium gewissenhaft zu erledigen, will man auf seinem Weg durch die Schultür schon längst nichts mehr davon wissen. Spätestens während der Fahrradfahrt in Richtung des kühlen Nasses schleudert der Wind alle Gedanken an Schule hinfort. Für die Anwesenheit der Konzentration fehlen die Aura des Lehrers an der Tafel und die Härte des unbequemen Holzstuhls unter dem Hintern. Wenn einen keiner triezt, plagen einen keine Sorgen, wenn man den ganzen Tag im Gras liegt und sich die faule Haut von der Sonne bräunen lässt.

Doch damit ist jetzt Schluss! Stundenausfall wird es nie wieder geben, ab sofort wird er für seine Bekämpfung genutzt. Wir schlagen den Bösewicht mit seinen eigenen Mitteln. Die Schulen im Altkreis Riesa werden berühmt, so wie in meinen Visionen immer alle berühmt werden. Aber vor allem beheben die Schüler das Problem, was sie schon recht gern haben, ihnen aber das spätere Leben erschwert, wenn die gedankenlose Jugend vergangen ist und alles (Nicht-)Erlernte im harten Alltag unter Beweis gestellt werden muss.

Jetzt kommen wir aber mal zur Sache. Die Schulen rufen eine Projektart ins Leben, die an Universitäten längst etabliert ist: Probleme zum Teil des Lernprozesses machen und eigene Lösungsangebote entwickeln.

Fällt der Matheunterricht aus, setzen sich die Schüler mit den Stundenausfall-Statistiken auseinander, analysieren das Phänomen und arbeiten Schwerpunkte heraus. Fällt der Politik- oder Gesellschaftsunterricht aus, recherchieren die Schüler rechtliche Grundlagen und beschreiben bildungspolitische sowie gesellschaftliche Auswirkungen des Problems. Fällt der Deutschunterricht aus, schreiben die Schüler Änderungsanträge und formulieren ihr Konzept zur Problemlösung. Und fällt der Biologieunterricht aus, lernen die Schüler, warum Menschen krank werden, dass Lehrer Menschen und vor Krankheiten deswegen nicht gefeit sind.

Mit all diesem Wissen sollte sich ein Konzept entwickeln lassen, das im Sächsischen Staatsministerium für Kultus für Furore sorgen wird.

Jetzt fehlt lediglich noch die entsprechende Motivation. Denn warum sollten die Schüler ein Problem beheben, das ihnen in erster Linie ganz gelegen kommt, besonders in sonnigen Tagen wie diesen? Da muss das Versprechen des Kultusministeriums schon ein großes sein. Vielleicht eine Jahreskarte fürs Freibad? Oder doch lieber fürs Kino? Ein Jahresvorrat Riesaer Nudeln? Eine VIP-Dauerkarte der Sachsenarena? Ach, denken wir nicht so groß. Weniger Stundenausfall wäre für den Anfang schon ein tollkühnes Versprechen.

Diese Woche kann wohl kaum fabelhafter werden.

