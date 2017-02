Schüler an den Ratstisch Mit einem Planspiel sollen die Neuntklässler der Oberschule die Kommunalpolitik kennenlernen. Aber das ist erst der Anfang.

Zumindest einmal sollen künftig die Neuntklässler der Pestalozzi-Oberschule Hartha an dem Tisch im Rathaus Platz nehmen, an dem sonst die Stadträte sitzen. Bei einem Jugendstadtrat sollen die jungen Leute erste Einblicke in die Kommunalpolitik erhalten. © Dietmar Thomas

Die Jugendlichen der Stadt sollen mehr in die Kommunalpolitik einbezogen werden. Aber wie? Darüber gibt es schon seit Längerem Diskussionen. Das Planspiel Kommunalpolitik, also ein Jugendstadtrat, oder ein Jugendbeirat waren die Vorschläge. „Im Kultur- und Sozialausschuss haben wir uns lange, ausführlich und sachlich darüber unterhalten und eine dritte Variante gefunden. Es wäre gut, den Jugendstadtrat mit dem Jugendbeirat zu koppeln“, sagt Kuso-Vorsitzender und CDU-Stadtrat Albrecht Günther.

In einem Jugendstadtrat erhalten die Neuntklässler einen ersten Einblick in die Kommunalpolitik. Sie setzen sich intensiv mit speziellen Themen auseinander, erfahren, wie detailliert Anträge erarbeitet werden und welche Vorgaben dabei zu berücksichtigen sind. „Wir beginnen mit dem Jugendstadtrat, und diejenigen, die Interesse haben, können über Jahre – auch nach der Schulzeit – in einem Jugendbeirat weiterarbeiten“, so Günther.

Die Oberschule habe doch aber die Bildung des Jugendbeirates favorisiert, gab Hans-Jürgen Gückel (Die Linke) zu bedenken. Weshalb, so fragte er, sei jetzt diese neue Variante im Gespräch? Von der Schule war während der Ratssitzung kein aussagefähiger Vertreter anwesend. Schulleiterin Kerstin Wilde erklärte auf Nachfrage vom DA: „Es ist ein Kompromiss, den Jugendbeirat aus dem Jugendstadtrat erwachsen zu lassen. Den können wir eingehen.“ Gerade auch, weil es in der jetzigen achten Klasse – also der ersten, die nächstes Schuljahr den Jugendstadtrat bilden wird – drei Schüler gibt, die sich vorstellen können, sich intensiv für Hartha und die Ortsteile zu engagieren.

Albrecht Günther erklärt: „In den Jugendstadtrat werden alle Schüler der neunten Klasse eingebunden. Zum Jugendbeirat gehen dann nur noch Einzelne. Wir kennen alle die Politikverdrossenheit. Wir wollen bei den jungen Leuten das Interesse an Politik wecken.“ Der Jugendstadtrat sei eine grundlegende Einführung in die Kommunalpolitik. Die Schüler könnten einmal hinter die Kulissen schauen. Schließlich müssten Verwaltung und Stadtrat viele Dinge beachten, die der Bürger nicht sehe. Eines der beiden Vorhaben wegzulassen, hält Günther für ungünstig.

Auch Ronny Walter (CDU) spricht sich für die Kombination aus. In Waldheim und Leisnig läuft der Jugendstadtrat, der von der Friedrich-Ebert-Stiftung begleitet wird, seit Jahren erfolgreich. Für den Aufbau des Beirates bietet Walter den Verein Jugend aktiv Harthe als Anlaufstelle für interessierte Jugendliche an.

Andreas Foth von der Oberschule weist darauf hin, dass es in diesem Schuljahr keine neunte Klasse an der Oberschule gibt. Begonnen werde im kommenden Schuljahr. Das Planspiel sei ein fortlaufender Prozess, so Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos).

Auch Matthias Thiel (CDU) unterstützt den Vorschlag, das Planspiel in den Unterricht zu integrieren, um die Jugendlichen in die Politik reinschnuppern zu lassen. Gleichzeitig soll eine Möglichkeit geschaffen werden, dass sich diejenigen, die das möchten, weiter engagieren können.

Weil im ersten Schritt nur die Durchführung des Planspiels Kommunalpolitik, also des Jugendstadtrates beschlossen werden sollte, monierte Stefan Orosz (Die Linke), dass zumindest auch die Hauptsatzung der Stadt Hartha geändert und um eine Paragrafen ergänzt werden müsse, der die Bildung eines Jugendbeirates ermöglicht. „Ansonsten geht zu viel Zeit verloren“, so Orosz. Das sei nicht der Fall, meint Bürgermeister Kunze. Ein entsprechender Antrag könne bereits in der nächsten Stadtratssitzung behandelt werden. Letztendlich sprachen sich die Stadträte mit einer Enthaltung für die Einführung des Planspiels Kommunalpolitik an der Oberschule aus.

