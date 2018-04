Schubert jetzt auch im U21-Aufgebot

Markus Schubert flog mit der deutschen U 21 zum Spiel in den Kosovo. © Robert Michael

Dresden. Von einer „Länderspielpause“ kann ein Dynamospieler dieser Tage wirklich nicht sprechen: Markus Schubert. Die Nummer 1 des Zweitligisten ist eher auf einer „Länderspielreise“ gewesen. Nachdem das Dresdner Eigengewächs am vergangenen Donnerstag für die U 20 des DFB beim 1:0-Auswärtssieg in Portugal im Tor stand, fuhr er danach einigermaßen überraschend mit der U 21 in den Kosovo.

Innerhalb einer Woche kam „Schubi“, wie man den 19-Jährigen in Dresden nennt, damit auf zwei Nominierungen in zwei verschiedenen DFB-Auswahlteams - das kann nun wirklich nicht jeder von sich behaupten, auch wenn der Hintergrund vergleichsweise simpel ist. Anlass für Schuberts Berufung zur U 21 war der Ausfall des Mainzer Torhüters Florian Müller, der sich am Daumen verletzt hat. Praktischerweise weilte die U 20 gerade in Gütersloh, so dass es Schubert bis ins U 21-Quartier in Braunschweig nicht weit hatte. Dort bereitete sich die Mannschaft auf das EM-Qualifikationsspiel gegen Kosovo vor.

Den Nachrücker hat der DFB am Sonntag bekannt gegeben. Ein entsprechender Tweet ist kurz darauf auf dem Account von Dynamo geteilt und mit dem Hashtag „#NextStep“ kommentiert worden. In der Tat nimmt der in Freiberg geborene und in Dresden ausgebildete Profi nun die nächste Sprosse auf der Nationalmannschafts-Karriereleiter. Denn nach den Stationen U 17, U 18, U 19 und U 20 steht er jetzt erstmals im Kader der U 21.

Erstmals überhaupt spielte am Dienstag dann eine DFB-Auswahl im Kosovo. Und auch wenn die U 21-Fußballer mit der Nullnummer gegen den krassen Außenseiter auf dem Weg zur EM-Endrunde 2019 einen herben Rückschlag kassierte, meinte Trainer Stefan Kuntz: "Die Tabellenspitze bleibt, das war das primäre Ziel. Letztendlich war uns klar, dass die Spiele gegen Irland und Norwegen entscheiden werden. Daran hat sich ja nichts geändert." Schubert kam erwartungsgemäß nicht zum Einsatz. (fsc/sid)

