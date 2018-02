Schubert bleibt im Dynamo-Tor Bei Arminia Bielefeld feiert Neuzugang Koné sein Debüt in der Startelf. Die Dresdner wollen zum ersten Mal in diesem Jahr auswärts punkten.

Dynamos Torwart bleibt auch in Bielefeld Markus Schubert. © Robert Michael

Bielefeld. Natürlich sei er eine Option für die Startelf, hatte Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus vor dem Auswärtsspiel am Freitag (Anstoß 18.30 Uhr) in Bielefeld gesagt. „Aber natürlich hat er noch einige Anpassungsprobleme“. Die sind offenbar doch nicht so groß oder aber seine Leistung beim 45-Minuten-Einsatz vor einer Woche gegen Regensburg war so überzeugend: Moussa Koné steht jedenfalls zum ersten Mal seit seinem Wechsel vom FC Zürich zu Dynamo in der Startelf, wird wohl zusammen mit Lucas Röser eine Doppelspitze bilden.

Die zweite wichtige Personalie: Markus Schubert bleibt im Tor. Der 19-Jährige hatte zuletzt Marvin Schwäbe vertreten, der nach seinem auskurierten Meniskusriss seit zwei Wochen wieder mit der Mannschaft trainiert. Die Entscheidung für Schubert ist wohl mehr als nur ein Fingerzeig für die restliche Saison. Etwas überraschend muss Haris Duljevic nach abgebrummter Sperre wegen Schiedsrichterbeleidigung zunächst auf der Bank Platz nehmen. „Es weiß jeder, dass er ein Spiel positiv beeinflussen kann. Aber ich habe der Mannschaft auch gesagt, dass ich nun stärker als zuvor auf die Trainingsleistung achten werde“, hatte Neuhaus vor dem Gastspiel beim Tabellenfünften gesagt. Ein Hinweis, dass sich Duljevic wohl nicht genügend reingekniet hat bei den Übungseinheiten.

„Gegen Bielefeld werden die gleichen Tugenden gefragt sein wie zuletzt gegen Regensburg: Kampf und Mentalität“, erklärte Rechtsverteidiger Niklas Kreuzer, der vergangene Woche sein 100. Punktspiel für die Schwarz-Gelben bestritten hatte und am Freitagabend erneut den Vorzug vor Paul Seguin erhalten hat. Dies ist auch nötig, um den ersten Auswärtspunkt in diesem Jahr einfahren zu können.

Dynamo-Aufstellung: Schubert – Kreuzer, Ballas, Franke, Heise – Konrad - Horvath, Hauptmann, Berko – Röser, Koné

