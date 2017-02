Schrumpft Deutschlands Bevölkerung doch nicht? Bundesregierung mit überraschendem Befund. Und zwar nicht nur, weil wieder mehr Kinder geboren werden.

So sieht es im Badezimmer kinderreicher Familien aus: Zahnbürsten hängen ordentlich aufgereiht an der Wand. © dpa

Prognosen sind äußerst schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen – das etlichen klugen Köpfen zugeschriebene Zitat trifft offenbar auch auf die Voraussagen bei der Bevölkerungsentwicklung zu. Jedenfalls hat die Bundesregierung am Mittwoch eine neue Demografie-Bilanz gebilligt, die überraschenderweise die bisherige Erwartung einer kleinen Einwohnerschaft korrigiert. Sie sieht jetzt angesichts der stärkeren Migration und gestiegener Geburtenraten gute Chancen, die aktuelle Bevölkerungszahl in Deutschland bis ins Jahr 2060 stabil zu halten. Die SZ analysiert die wichtigsten Details der Bilanz:

Wie war die Prognose bisher und wie sieht die aktuelle aus?

Frühere Prognosen gingen davon aus, dass Deutschlands Bevölkerung bis 2060 von derzeit 82 Millionen auf 73 Millionen zurückgehen könnte – und zwar bei gleichbleibend niedriger Geburtenrate bei einer angenommenen Netto-Zuwanderung aus dem Ausland von 100 000 Menschen im Jahr. Kämen die nicht, so die früheren Voraussagen, könne die Bevölkerung im ungünstigsten Fall sogar auf 67,6 Millionen schrumpfen. In ihrer aktuellen Bilanz geht die Regierung von einer Neujustierung aus: Mit aktuellen Vorhersagen zur Zuwanderung, Geburtenrate und Lebenserwartung glaubt sie, dass „die Einwohnerzahl in Deutschland bis 2060 ungefähr auf dem heutigen Stand stabil bleiben“ würde.

Was hat die Zuwanderung für eine Auswirkung?

Allein im Jahr 2015 sind nach Berechnungen der Regierung netto 1,139 Millionen Personen zugewandert. Hinter dieser Zahl steht ein Zuzug von 2,137 Millionen und ein Wegzug von 998 000 Menschen. Der Wanderungssaldo ist seit den frühen 1990er-Jahren bis ins Jahr 2008 zunächst zurückgegangen. Seitdem ist er wieder stark gestiegen. Bei der Nettozuwanderung des Jahres 2015 handelt es sich um die höchsten Zuwanderungszahlen seit Beginn der Registrierung im Jahr 1950. Für 2016 rechnet die Regierung mit einem geringeren Wanderungsüberschuss: Er wird aber immer noch weitaus höher liegen als im Jahr 2014 (550 000 Personen).

Und mit welchen Zahlen wurde zuvor operiert?

Bislang wurden Modelle mit einem langfristigen Wanderungssaldo mit 100 000 und 200 000 Menschen je Jahr gerechnet. Diese Annahmen seien allerdings „vor der starken Veränderung des Migrationsgeschehens getroffen“ worden. Schon Ende 2015 lag die tatsächliche Bevölkerungszahl um 800 000 Einwohner über der Vorausberechnung. „Aus bevölkerungswissenschaftlicher Sicht erscheint auch eine höhere dauerhafte Zuwanderung von 300 000 möglich“, hält die Bundesregierung fest – und bezieht sich bei ihren weiteren Vorausberechnungen darauf.

Gibt es auch bei der vorhergesagten Geburtenrate Änderungen?

Ja. Bei der Geburtenrate deutet sich eine Veränderung an. Sie sei jahrzehntelang kontinuierlich zurückgegangen – bis die Mütter des Jahrganges 1968 mit 1,49 Kindern je Frau den niedrigsten Wert erreicht habe. „Dieser Rückgang scheint nun gestoppt“, hält die Regierung fest. Vorausberechnungen zeigten, dass in den 70er-Jahren geborene Frauen wieder mehr Kinder zur Welt bringen: 1973 geborene zum Beispiel 1,56. Der Wert, den die Regierung in ihre neuen Erwartungen einrechnet: „Für die nachfolgenden Jahrgänge bis 1980 zeichnet sich ein weiterer Anstieg auf knapp 1,6 Kinder ab.“ Tendenz steigend.

Von welcher Lebenserwartung geht die neue Bilanz aus?

Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt bei Männern bei der Geburt heute 78,2 Jahre und bei Frauen 83,1 Jahre. 65-jährige Männer können derzeit im Durchschnitt noch mit weiteren 17,7 Jahren Lebenszeit rechnen, gleichaltrige Frauen mit 20,9 Jahren. Im Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte stieg die Lebenserwartung um rund 2,6 Monate pro Jahr, wobei vor allem die Sterblichkeit in den höheren Altersgruppen abnahm. Nun kommt die Regierung zu dem Schluss, dass sich „das Tempo der steigenden Lebenserwartung im Vergleich zu den 80er- und 90er-Jahren verlangsamt hat“. Dies betreffe vor allem Frauen, wodurch sich der Unterschied bei den Lebenserwartungen von Frauen und Männern von 6,0 auf 4,9 Jahre verringert habe.

Was bedeutet die neue Betrachtung für die Rentenkasse?

Dazu ist der Bericht widersprüchlich. Einerseits heißt es: Da ein Großteil der Zugewanderten vergleichsweise jung ist, ist auch die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 20 bis 64 Jahren seit 2011 gestiegen (plus 881 000). Ausdrücklich vermerkt ist auch, dass die Alterung der Bevölkerung „bei allen genannten Szenarien deutlich fortschreiten würde“. Insofern wären auch bei langfristig konstanter Bevölkerungszahl kaum spürbare Entlastungen bei den Rentenbeiträgen zu erwarten.

zur Startseite