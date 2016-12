Schrumpfkur fürs Inselfest Aus der Großveranstaltung soll ein kleines Dorffest werden. Stars wie Matthias Reim werden wohl nicht wieder kommen.

Matthias Reim war der Stargast der 34. Inselfest-Ausgabe Ende Juni dieses Jahres. Aufwendige Konzerte zu der Frauenhainer Großveranstaltung wie das Amen zur Kirche. Doch damit ist jetzt Schluss – weil es finanziell nicht anders geht. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Kleiner Ort, großer Rummel – und abends gigantische Konzerte mit Musik-Stars inmitten der idyllischen Teichlandschaft. So kennen und mögen viele das Frauenhainer Inselfest. Für die 34. Ausgabe am letzten Juni-Wochenende hatten die Organisatoren auch dieses Jahr wieder bekannte Künstler in die Röderaue geholt, allen voran Schlagersänger Matthias Reim-

Doch in Zukunft wird es das Inselfest in diesem Format nicht mehr geben. Aus dem Jahrmarkt-Spektakel mit musikalischem Staraufgebot soll „ein Volksfest mit dörflichem Charakter werden“. Das sagte Hauptamtsleiterin Kerstin Herklotz im Gemeinderat der Röderaue am Dienstagabend. Herklotz ist zugleich auch Chefin der Visio OMR GmbH. Über das hundertprozentige Tochterunternehmen der Gemeinde wird die Organisation und Finanzierung des Inselfestes abgewickelt.

Vor allem die Inselfest-Finanzen sind es, die der Visio und damit auch der Gemeinde Sorgen machen. Das Fest erwirtschaftete in den vergangenen Jahren immer wieder Verluste. Gleichzeitig bezuschusste die Gemeinde über Jahre hinweg immer wieder die Visio mit fünfstelligen Beträgen, damit das Inselfest überhaupt stattfinden konnte.

Doch die Kommune kämpft seit Jahren selbst mit einer extrem schwierigen Haushaltslage. Um ihr eigenes Minus in den Griff zu bekommen und ihre gesetzlichen Finanz-Auflagen zu erfüllen, ist die Röderaue zum Sparen verpflichtet.

Damit das Inselfest eine schwarze Null erwirtschaftet und die Gemeindekasse nicht weiter belastet, war in diesem Jahr ein verändertes Eintritts- und Ticketkonzept zum Einsatz gekommen. Die Konzerte fanden dafür erstmals in einer mobilen Festhalle statt, nicht Open Air.

Doch der Kurswechsel brachte nicht die erhoffte finanzielle Wende. Allen Hoffnungen und Mühen – auch vieler ehrenamtlichen Helfer – zum Trotz: Die Besucherzahlen reichten nicht, um die Kosten zu decken. Unterm Strich stand wieder eine rote Zahl. Wie hoch sie ist, darüber hüllen sich die Verantwortlichen in Schweigen. Insider sprechen von einer mittleren fünfstelligen Summe.

Der Gemeinderat hat sich deshalb mit dem Thema beschäftigen müssen – und hat das hinter verschlossenen Türen kontrovers getan. Das machte Bürgermeister Lothar Herklotz (CDU) im Gemeinderat deutlich. Offenbar wurde dabei das gänzliche Aus für die Traditionsveranstaltung verworfen. Ein solches hatte ebenso im Raum gestanden wie eine Kooperation mit Dritten. Insidern zufolge soll es auch Entwicklungen in diese Richtung gegeben haben – allerdings ohne, dass das letztlich Früchte getragen hätte. Gleichwohl wollen Gemeindeleitung und Räte das Traditionsfest, das auf dreieinhalb Jahrzehnte Historie zurückblicken kann, erhalten. „Aber ohne hohes Defizitrisiko“, wie es Gemeinderat Heiko Königsdörfer ausdrückt.

Damit liegt der Ball nun wieder bei der Gemeinde und ihrer Tochterfirma Visio. Und bei einem veränderten Organisations-Team. Denn die Gruppe, die sich seit vielen Jahren im Hintergrund um Vorbereitung, Auf- und Abbau, Künstlerbetreuung und vieles mehr kümmerte, hat sich bereits vor einigen Wochen aufgelöst. Das bestätigte ein ehemaliges Mitglied. „Es gab keine Perspektive mehr“, sagt der Ex-Organisator.

Wie das verkleinerte Inselfest konkret aussehen wird, soll sich Anfang 2017 entscheiden. Im Beirat der Visio soll das neue Konzept „finanziell und sachlich durchdacht werden.“ Dann wird auch der Festtermin geklärt. Bis spätestens Ende Januar sollen die Weichen gestellt sein, damit die Organisation beginnen kann.

