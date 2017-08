Schrubben nach dem Schlamm Das Bischdorfer Tierheim hatte Glück beim jüngsten Unwetter. Kein Tier wurde verletzt. Doch anderes nahm Schaden.

Tierheimmitarbeiter Maik Lailach reinigt einen Zwinger in der Anlage in Bischdorf. Viel zu tun hatten er und die anderen Kollegen nach dem kurzen aber heftigen Unwetter im August. Zwinger und Gebäude waren voller Schlamm. © Rafael Sampedro

Vor drei Wochen haben heftige Niederschläge über der Region einige Schäden angerichtet. Der kleine Bach Seltenrein im Löbauer Ortsteil Oelsa beispielsweise trat aus dem Flussbett und sorgte für Überschwemmungen im Ort. Doch auch dort, wo kein Flusslauf in der Nähe ist, gab es mancherorts Probleme.

Erwischt hat es so auch das Tierheim in Bischdorf vom Tierschutzverein Löbau/Zittau. Wie erst kürzlich bekannt wurde, hatte das kurze aber wuchtige Unwetter in der Nacht vom 10. August in der Anlage gewütet. Das Drama entdeckten Mitarbeiter am Morgen danach. Die komplette obere Zwingeranlage war überflutet worden. Ramona Rude, Leiterin des Tierheims, zieht mit den Armen einen Kreis: „Hier war alles voller Schlamm“, zeigt sie ins Gelände und schüttelt noch immer fassungslos den Kopf. So etwas hatte die Einrichtung bisher noch nie erlebt, sagt sie. Zum tödlichen Drama für die Hunde kam es zum großen Glück nicht. Auch verletzt wurde keines der Tiere. Insofern war wohl ein Schutzengel am Werk. Die Hunde hatten sich in den hinteren Zwingerbereich, der überdacht und etwas höher als der Außenbereich liegt, zurückziehen können. Welche Ängste die Vierbeiner ausgestanden haben, ist nur zu erahnen.

Am Morgen nach dem Unwetter bot sich den Tierheimmitarbeitern ein erschreckendes Bild: etwa eine Handbreit hoch muss das Wasser gestanden haben. Zurück blieb in den fünf betroffenen Zwingern eine Fuhre Schlamm, die der starke Regenguss hinterlassen hatte. Nun war sauber machen angesagt. Doch als so einfach erwies es sich gar nicht, den Dreck wegzubekommen. Grund dafür: Die Lehmanteile im Schlamm, die gleich auf den Böden festgepappt waren. Mithilfe eines Hochdruckreinigers wurden die Zwinger ausgespritzt, nachgeschrubbt und wieder auf Vordermann gebracht. Glück im Unglück hatte auch das Katzenhaus. Hier kam das Wasser nicht bis an die Volieren heran. Allerdings erwischte es die Futterküche und den Lagerraum. Ein beträchtlicher Teil der Futterspenden war völlig durchnässt und unbrauchbar geworden. „Wir versuchten natürlich noch zu retten, was zu retten war“, erzählt Stanley Loske, der einen Ein-Euro-Job im Tierheim hat. Doch vor allem das Futter, das in Papiersäcken lagert, war nun hinüber. Doch hier gab es schnelle und unbürokratische Hilfe. Das Tierheim Bischdorf hat Kontakte zu einem Tierfutter-Lager in Tschechien. Von da kam schnelle Unterstützung und die Bischdorfer Futterküche wurde schnell wieder gefüllt. Nichtsdestotrotz ist das Tierheim auf Spenden angewiesen. Anders sei der Betrieb auch gar nicht am Laufen zu halten. Gern nimmt das Team zum Beispiel für die Ziegen, Schafe und Nagetiere Heuspenden an. Gesucht werden immer auch waschbare Unterlagen, Trockenfutter für die Nager, Katzenstreu, Waschmittel, Nassfutter für Hund und Katz sowie unter anderem Paneele zur Verkleidung der Außenzwinger im Winter.

Wie schnell sich auf einen Schlag das Tierheim mit vielen Tieren auf einmal füllen kann, zeigt der jüngste Fall im August. Von einem Anwesen in der Region mussten mehrere Katzen eingesammelt werden. Der Besitzer war verstorben, elf Samtpfoten im Alter zwischen einem halben und etwa fünf Jahren plötzlich völlig auf sich allein gestellt. Mit einer Falle wurden zehn der Freigänger bisher eingefangen und nach Bischdorf geholt. Dort bekommen sie nicht nur ein sicheres Plätzchen im Warmen, sondern auch den Tierarztcheck. Solch eine Großaktion sei eher selten, wie Ramona Rude erzählt. Doch immer wieder mal wird die Einrichtung auch mit solchen Einsätzen konfrontiert. Insgesamt fanden 21 Katzen im August in Bischdorf eine vorübergehende Bleibe, dazu neun Hunde, von denen drei Pensionstiere sind. Das heißt, die Besitzer holen ihre Lieblinge auch bald wieder ab. Vier Hunde allerdings wurden abgegeben und warten auf Vermittlung. Zwei weitere sind Fundtiere aus der Umgebung. Sie streunten herrenlos einige Tage herum. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurden sie von Tierheimmitarbeitern aufgegriffen. Zwei der August-Hunde fanden schon ein neues Zuhause. Bei den Katzen war die Vermittlungsquote allerdings mager: Gerade mal ein Stubentiger zog in diesem Monat zu neuen Dosenöffnern.

Insofern ist es der Bischdorfer Einrichtung auch wichtig, dass sich Menschen, die ein Tier zu sich holen möchten, mit dem Gedanken befassen, vielleicht einem Vierbeiner aus dem Tierheim ein liebevolles Heim zu bieten.

