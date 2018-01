Schrottlaster ohne Rad auf der A 4

Frau bei Unfall auf der Autobahn verletzt Ottendorf-Okrilla. Stockender Verkehr auf der Autobahn sorgte Sonntagabend gegen 19.25 Uhr bei Ottendorf-Okrilla in Richtung Dresden für einen Unfall mit einer leicht verletzten Person, hohem Schaden und größerem Rückstau. Eine 25-jährige Fahrerin eines Mercedes konnte wegen des stockenden Verkehrs offenbar noch rechtzeitig anhalten. Ein nachfolgender 34-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia bemerkte dies zu spät und krachte auf den Benz. Die junge Frau wurde verletzt, und ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Schaden betrug rund 20000 Euro. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Erst gegen 22.30 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Der Rückstau löste sich anschließend langsam auf.

Betrunkener muss Reisebus verlassen Bautzen. In der Nacht zu Montag verständigte ein Busfahrer gegen 1.10 Uhr die Polizei, da ein alkoholisierter und renitenter Insasse nicht freiwillig aussteigen wollte. Eine Streife des Autobahnpolizeireviers eilte zur Rastanlage Oberlausitz-Nord an der Autobahn in Richtung Dresden. Der 25-jährige Streithahn verhielt sich auch beim Eintreffen der Beamten noch immer aggressiv, so dass ihm die Polizisten Handfesseln anlegten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Der junge Mann kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Der Busfahrer setzte die Fahrt in Richtung Ingolstadt ohne den Unruhestifter fort.

Straße wegen Ölspur gesperrt Haselbachtal. Eine Ölspur sorgte am Sonntagnachmittag bis in den Abend hinein in der Gemeinde Haselbachtal für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Das Schmiermittel zog sich auf der Straße von Bischheim bis zu einem Gehöft in Häslich. Die Strecke war für die Reinigung für die Dauer von fast zwei Stunden vollständig gesperrt. Der vermutliche Verursacher war ein Volkswagen, dessen Lenker den Ölverlust an seinem Golf wohl nicht rechtzeitig bemerkt hatte.

Gegen Säule und Baum gestoßen Bautzen. Sonntagmittag befuhr ein Autofahrer gegen 12.30 Uhr mit seinem VW bei Bautzen die Salzenforster Straße. Nach einer Rechtskurve verlor der Fahranfänger die Kontrolle. Der Kleinwagen kam ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß der Lupo gegen eine Sandsteinsäule und einen Baum. Der Schaden betrug rund 3200 Euro. Den 19-jährigen Lenker brachte ein Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Ein Arzt stellte fest, dass der Fahranfänger unverletzt geblieben war.

Zwei Männer festgenommen Seifersdorf/Kamenz. Am Sonnabendabend klickten in Seifersdorf die Handschellen für einen 53-Jährigen, der seine gerichtlich verhängte Geldstrafe von 350 Euro bislang nicht bezahlt hatte. Das brachte ihn für zehn Tage in eine Justizvollzugsanstalt, da er auch nun die geforderte Summe nicht begleichen konnte. Am Sonntagabend vollstreckten Polizisten dann an der Macherstraße in Kamenz einen weiteren Haftbefehl gegen einen 22-Jährigen. Der junge Mann, gegen den ein Gericht eine Geldstrafe von 800 Euro verhängt hatte, stellte sich selbst im Revier, nachdem die Beamten bei ihm zu Hause geklingelt hatten, ihn aber nicht erreichten. Der Betroffene ahnte wohl, was auf ihn zukommt. Nun verbüßt der Säumige eine 80-tägige Freiheitsstrafe im Gefängnis.

Autodieb scheitert Bautzen. In Bautzen haben unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag vergeblich versucht, einen Audi zu stehlen. Der A 4 parkte an der Hanns-Eisler-Straße. Die Täter waren in den Wagen eingebrochen, konnten den Motor jedoch nicht starten. Zurück blieb ein Schaden von rund 500 Euro.