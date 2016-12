Schrottinstrumente im Sinfonieorchester Kinder aus der Jahn-Grundschule Ebersbach sind mit einem Schülerkonzert überrascht worden. Jetzt kennen sie die Geschichte vom Nussknacker.

Natalie, Melissa, Michelle und Samuel musizierten beim Schülerkonzert in Ebersbach mit dem MDR-Sinfonie-Orchester.Foto: Rafael Sampedro

Für Melissa, Michelle, Natalie und Samuel ist das Konzert im Schützenhaus in Ebersbach ein unvergessliches Erlebnis. Sie haben am Mittwoch mit dem MDR-Sinfonieorchester musiziert – wer kann das schon von sich behaupten? Zweimal sieben Takte spielten die Kinder auf Schrottinstrumenten: auf ausgedienten Blechdosen und Metallplatten. Erst kurz vor dem Konzert gab es eine Probe. Die Schüler schauten während des Konzerts gebannt auf den Dirigenten Dominik Beykirch, um ihren Eisatz nicht zu verpassen. Alles hat geklappt.

Erwartungsvoll saßen die anderen Mädchen und Jungen aus den ersten bis vierten Klassen auf ihren Stühlen und warteten geduldig, bis das etwa 40-köpfige Ensemble zu musizieren begann. „Der Nussknacker“ von Peter Tschaikowski stand auf dem Konzertprogramm.

Für manche Schüler war die Musik zu laut und sie hielten sich die Ohren zu, einige Kinder zappelten, andere lauschten andächtig der Musik, und wieder andere wippten im Takt mit. Groß war jedoch das Staunen der meisten Mädchen und Jungen darüber, welch schöne Klänge die Musiker den Instrumenten entlockten.

Die über 200 Jahre alte Geschichte vom Nussknacker vertonte Tschaikowski für ein Ballett. Im Schülerkonzert in Ebersbach erzählte sie Axel Thielmann und brachte den Schülern kindgerecht nahe, wie sich Marie, die Heldin der Geschichte, in den Zuckerpalast begibt, wie sie den Mäusekönig trifft und wie der Kampf zwischen dem Nussknacker und der Mäusehoheit ausgeht. Der Sprecher animierte die Kinder, der Musik zu lauschen und sich das Geschehen dazu vorzustellen. „So wie Marie in der Geschichte solltet ihr ruhig auch einmal träumen“, forderte der Sprecher die Mädchen und Jungen auf.

Für die meisten der kleinen Zuhörer war das der erste Besuch eines Sinfoniekonzerts. Beispielsweise für Wenzel. Er war am Konzertende noch ganz eingenommen von dem Erlebten. „Mir hat das Konzert sehr gefallen“, sagte der Schüler.

Organisiert wurde diese Weihnachtsüberraschung für die Jahn-Grundschule vom Jugendmusiknetzwerk Clara des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). „Per E-Mail wurde bei mir angefragt, ob wir Interesse an so einer Weihnachtsüberraschung hätten“, erinnert sich die Leiterin der Grundschule, Gesine Lissner. „Das Angebot war toll und für die Schule sogar kostenlos, natürlich habe ich zugesagt.“ Die Schulleiterin war sehr erfreut, dass die Jahn-Schule zu den drei Bildungseinrichtungen in der Oberlausitz gehörte, die für ein Konzert ausgewählt wurden, um den Jüngsten klassische Musik nahezubringen. „Sonst spielt das Ensemble in großen Konzertsälen vor erwachsenem Publikum und bereist die ganze Welt“, sagt Frau Lissner. Mit dem Schützenhaus in Ebersbach hat die Jahn-Schule zudem einen Veranstaltungsort, den die Kinder zu Fuß und damit ohne zusätzliche Kosten erreichen können.

Am Konzertende bedankten sich Schüler und Lehrer mit kräftigem Applaus. Schüler der ersten Klasse betätigten sich als Weihnachtswichtel und überreichten allen Musikern und dem Dirigenten einen kleinen Schmunzelstein und die dazugehörige Geschichte. „Diese Schmunzelgesichter sollen alle fröhlich stimmen, auch wenn man sie nur in der Tasche berührt“, erklärte die Schulleiterin den Musikern das kleine Geschenk und verband damit den herzlichen Dank der Schule für das schöne Konzerterlebnis.

Die etwa Zwei-Euro-Stück großen Schmunzelsteine haben Lehrerinnen der Jahn-Grundschule aus Ton extra für die Sinfoniker getöpfert.

zur Startseite