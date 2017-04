Schrottdiebe gestoppt

Metall gestohlen Bautzen. Metalldiebe hat die Polizei in der Nacht zu Sonnabend in Bautzen gestoppt. Kurz nach Mitternacht hatten Beamte in der Innenstadt einen Kleintransporter kontrolliert. Nach Überprüfung der Papiere nahmen die Beamten die Ladung des Fahrzeuges genauer unter die Lupe. Hierbei handelte es sich augenscheinlich um etwa 600 Kilo Metallschrott. Bei der Frage nach der Herkunft der Gegenstände gaben die beiden deutschen Fahrzeuginsassen zu, diese aus einem Container in Bischofswerda entwendet zu haben. Die Ladung wurde sichergestellt.

Bei Kollision verletzt Radeberg. Ein Unfall hat sich am Sonnabend auf der Dresdener Straße in Radeberg ereignet. Ein 76-jähriger Fahrer eines Renault musste verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Quadfahrer erkannte vermutlich dieses zu spät. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte er auszuweichen. Dabei stürzte er und fiel gegen das Fahrzeugheck des Renault. Er verletzte sich leicht, der entstandene Schaden wurde auf 3 000 Euro geschätzt.

Auflieger mitgenommen Kubschütz. Diebe haben in den zurückliegenden Wochen einen in Kubschütz abgestellten Sattelauflieger gestohlen. Der 16 Jahre alte Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen BZ-LL 127 war auf einem Betriebsgelände am Pappelweg abgestellt und hat einen Wert von etwa 15 000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen übernommen. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet.

Stau nach Auffahrunfall Pulsnitz. Ein Unfall hat sich am Sonnabendnachmittag auf der A 4 zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz ereignet. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf den Audi eines 61-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge mussten allerdings abgeschleppt werden. Es entstand Schaden von circa 10 000 Euro. Auf der Autobahn kam es infolge des Unfalls und der Bergungsarbeiten zu einem Stau.

Betrunken unterwegs Haselbachtal/Schwepnitz. Die Polizei hat am Sonnabend zwei betrunkene Autofahrer gestoppt. Im Haselbachtaler Ortsteil Reichenbach kontrollierten die Beamten den Fahrer eines VW Passat. Dabei fiel ihnen Alkoholgeruch in der Atemluft des 24-Jährigen auf. Der nachfolgende Test brachte das Ergebnis von umgerechnet 0,76 Promille. Auf der Oststraße in Schwepnitz kontrollierten Polizisten am Abend den 41-jährigen Fahrer eines Mercedes Vito. Ein Test ergab hier 0,90 Promille.