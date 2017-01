Schrottdieb muss ins Gefängnis Die Polizei hat einen Polen in Zittau kontrolliert, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Aber auch so ist er ihr kein Unbekannter.

Eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz aus Bundes- und Landespolizei hat heute Nacht gegen 3 Uhr einen Mann in Zittau kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der 37-jährige Pole per Haftbefehl vom Amtsgericht Zittau ausgeschrieben ist. Das teilt Bundespolizeisprecherin Jessica Hempel mit. Zurückzuführen war der Strafbefehl auf einen Diebstahl von 50 Kilo Metallschrott, den der Mann im Juni vergangenen Jahres von einer Baustelle in Zittau entwendete.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach erwischte den Mann nach Aussage von Frau Hempel damals beim Klauen. „Die Geldstrafe von 170 Euro konnte er nicht aufbringen und musste somit die Reise ins Gefängnis für 20 Tage antreten“, so die Sprecherin. Des Weiteren fanden die Beamten bei ihm einen Bolzenschneider und andere zum Einbruch geeigneten Werkzeuge. „Der Mann ist bei der Polizei kein Unbekannter und schon mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten“, teilt Frau Hempel mit. (szo/tc)

