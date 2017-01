Schrott und Sperrmüll landen nun in Pethau Der Kreis hat im Gewerbegebiet an der B96 einen neuen Wertstoffhof eröffnet. Die Suche nach dem Standort ist nicht einfach gewesen.

Den ersten Schrott haben Steffen Thomas und Ralf Wagner noch im alten Jahr entgegengenommen. Jüngere Leute haben ihre alten Elektronikgeräte entsorgt. „Sie hatten Glück, dass wir da waren“, sagt Steffen Thomas. Denn offen ist der neue Wertstoffhof im Pethauer Gewerbegebeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewesen. Erst am Montagvormittag ist er offiziell von Frank Ritter, dem Geschäftsführer der Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau (EGLZ), eröffnet worden. Der Neubau in Pethau sei ein Zeichen, dass der Landkreis weiter recyclen wolle und dass man dem Standort Zittau treu bleibe, so Landrat Bernd Lange (CDU) bei der Eröffnung.

In der letzten Dezemberwoche erfolgte der Umzug vom bisherigen Standort an der Max-Müller-Straße nach Pethau. Die Mitarbeiter des Wertstoffhofes sind deshalb vor Ort gewesen und konnten den Elektronikschrott abnehmen. Ab sofort ist dafür kein Glück mehr nötig: Die Annahmestelle für Sperrmüll, alte Elektrogeräte, Schrott, Papier und Pappe, Glas sowie Alttextilien ist täglich geöffnet. Ein oder zwei Mitarbeiter nehmen den Kunden die Altstoffe ab.

Bisher konnten Schrott und Sperrmüll im Wertstoffhof im Zittauer Osten entsorgt werden. Hier hatte sich die EGLZ seit Anfang 2013 bei der Firma Gubisch eingemietet. Das Recycling-Unternehmen hatte zwei Jahre zuvor das verwilderte Nachbargrundstück der ehemaligen, inzwischen abgerissenen Konsum-Bäckerei erworben.

Anfangs war der Vertrag mit der Firma Gubisch nur auf zwei Jahre ausgelegt. Dass daraus schließlich vier Jahre geworden sind, hängt mit der langwierigen Suche nach einem anderen Standort zusammen. „Einem eigenen Grundstück galt immer unser Vorzug“, sagt Ritter. Zuerst hatte der Landkreis ein Grundstück an den Kaiserfeldern im Blick. An dieser Fläche ist aber auch die Stadt Zittau interessiert gewesen. Sie wollte die dortigen, beiden ehemaligen Panzerhallen abreißen.

Landkreis und Stadt einigten sich am Ende auf einen Flächentausch. Die Stadt bekommt das knapp 30000 Quadratmeter große Grundstück an den Kaiserfeldern und kann die Panzerhallen wegreißen, während der Landkreis im Gegenzug eine gleichwertige, unbebaute Fläche im Gewerbegebiet an der B96 in Pethau erhält.

Obwohl der Technische Ausschuss des Landkreises bereits im April 2015 dem Grundstückstausch zugestimmt hatte, nahm die notarielle Abwicklung noch einige Zeit in Anspruch. Was letztlich auch den Bau des neuen Wertstoffhofes verzögerte. Im September dieses Jahres konnte schließlich mit dem Vorhaben begonnen werden. Das sei keine einfache Angelegenheit für die Bauarbeiter gewesen, da die Monate September und Oktober sehr verregnet waren, sagt EGLZ-Chef Frank Ritter.

Entstanden sind am Ende der Hörnitzer Straße für gut 250000 Euro eine rund 15 mal 7 Meter große Lagerhalle sowie ein Büro- und Sozialgebäude. In der Halle landen unter anderem alte Kühlschränke, Fernsehgeräte und Computer. Sie werden dort so lange gelagert, bis sie mit den Fahrzeugen zum Hauptstandort der EGLZ in Lawalde transportiert werden. Drei- bis viermal in der Woche sind die Fahrer zwischen Zittau und Lawalde unterwegs, erklärt Ritter.

Das Dienstleistungsangebot bleibe so erhalten wie am alten Standort, sagt der EGLZ-Chef. Ob später zusätzlich Altstoffe wie Bauschutt oder Kompost entsorgt werden können, müsse sich entwickeln, meint Ritter. In diesem Jahr werde es eine derartige Erweiterung aber nicht geben.

Das Grundstück in Pethau, das noch im Besitz des Kreises ist, will die Entsorgungsgesellschaft erwerben. Der Verkauf sei in die Wege geleitet, aber noch nicht abgeschlossen, so Ritter. An der Bundesstraße 96 gebe es künftig sowohl in Richtung Innenstadt wie auch stadtauswärts Hinweise auf den neuen Wertstoffhof. Darüber hinaus wird es hinter der Einfahrt zum OBI-Baumarkt noch ein weiteres Schild geben.

Während der neue Wertstoffhof in Pethau seinen Betrieb aufnimmt, läuft dieser bei der Firma Gubisch weiter wie immer. Neu vermieten will Holger Gubisch die freiwerdende Fläche nicht – auch wenn es Interessenten gebe, wie er erklärt. Man brauche sie als Lagerfläche. Der EGLZ-Umzug habe auf das eigene Unternehmen keine Auswirkungen. Die Firma Gubisch bietet weiterhin alle Leistungen an.

Der Wertstoffhof im Gewerbegebiet Zittau-Pethau ist geöffnet: Montag, Mittwoch und Freitag 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr sowie Sonnabend 9 bis 12 Uhr.

