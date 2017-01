Schrott-Kia ist weg Das illegal abgestellte Auto in Alt-Rottwerndorf wurde endlich abgeholt. Nachbarn atmen auf.

Dieses Autowrack stand lange in Alt-Rottwernorf. © Archivfoto: Norbert Millauer

Die Pächterin des Kleingartens in Alt-Rottwerndorf ist erleichtert. „Endlich wurde das Schrott-Auto abgeholt“, sagt die Pirnaerin, die anonym bleiben möchte. Mehrere Jahre stand ein Kia ohne Nummernschild an der Zufahrt ihrer Gartenanlage und verrottete. Dornen rankten um das Auto, Unbekannte lagerten ihren Müll an dem Fahrzeug ab. Bereits im Januar 2016 wandte sich die Pächterin an die Zeitung und wies auf den Missstand hin. Damals entbrannte ein Zuständigkeitsstreit der Behörden, denn das Auto stand an der ehemaligen Trasse der Gottleubatalbahn.

Die Deutsche Bahn verwies zunächst auf die Stadtverwaltung Pirna, die ihrer Meinung nach zuständig sei. Das Rathaus wies diese Annahme prompt zurück. „Das Auto befindet sich eindeutig auf Bahngelände“, erklärte Stadtsprecher Thomas Gockel damals. Schließlich bestätigte eine Bahn-Sprecherin auf SZ-Anfrage, dass man den Eigentümer des Fahrzeugs ermitteln konnte. Er wurde angeschrieben. „Wir haben ihn zum Beräumen aufgefordert“, erklärt sie. Diesem Appell ist der Besitzer kurz vor Weihnachten offensichtlich nachgekommen. Jedenfalls wurde die Beräumung des Fahrzeuges nicht durch die Deutsche Bahn beauftragt, so die Sprecherin.

Der Gartenpächterin ist es herzlich egal, wer das abgestellte Auto entsorgt hat „Hauptsache es ist weg“, sagt sie.

