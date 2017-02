Schrott auf dem Sarrasani-Areal Das Zirkuszelt ist verschwunden, doch beräumt ist das Gelände am Wiener Platz noch nicht. Kein schöner Anblick.

Klapprig, leer und zugemüllt: So zeigt sich das Sarrasani-Areal am Wiener Platz. Bald soll hier aufgeräumt werden. © René Meinig

Aus dem verlassenen Kassenhäuschen, das noch immer an der St. Petersburger Straße steht, ragen dicke Stromkabel. Dahinter erstreckt sich ein Schlammfeld, auf dem vor wenigen Tagen das Zirkuszelt von Magier André Sarrasani abgebaut wurde. Vor den verfallenen Häusern der ehemaligen Bahnzentrale ragen Containertürme in die Luft. Ob sie jemals wieder benutzt werden können, ist fraglich. Zum Teil fehlen Türen und Seitenwände. Bedruckte Zettel verraten, dass hier während der Aufführungen Fisch- und Desserteller gelagert wurden.

In einem Container stehen eine Waschmaschine und ein Geschirrspüler, wie er in der Großgastronomie benutzt wird. Daneben ein Kleintransporter mit der Aufschrift „Sarrasani Schaustellerfahrzeug“. An der Front fehlen der Kühlergrill und eine Lampe. In einer großen Sperrholzkiste wurden Holz und Plastikrohre gesammelt.

„Ich wundere mich, dass das hier alles offen herumsteht“, sagt der Dresdner Mike Schiller. „Alles ist frei zugänglich.“ Ein weiterer Aspekt, der ihn stört: Das Areal wirkt wie ein verlassener Schrottplatz.

Das soll aber nicht so bleiben, sichert Ingo Schorlemmer zu. Er ist Sprecher der Schultze & Braun GmbH, die sich um die Insolvenz von André Sarrasani kümmert. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass die Firma des Dresdner Zauberkünstlers Schulden von rund 600 000 Euro hat. Seine Show „Elements II“ im Trocadero am Wiener Platz, die am 15. Januar dieses Jahres zu Ende ging, sei indes gut verlaufen.

An welcher Stelle es für Sarrasani weitergeht, ist noch nicht geklärt, sagt Schorlemmer. Derzeit werde zunächst das neue Konzept für die kommende Show erarbeitet. „Danach suchen wir einen geeigneten Standort.“ Auch zum Investor, mit dem der finanziell angeschlagene Magier verhandelt, will sich Ingo Schorlemmer jetzt noch nicht äußern.

Aber er sagt zu, dass die alten Container samt Schrottfahrzeug bald verschwinden. „Wir sind offiziell noch gar nicht fertig mit dem Abbau“, sagt Schorlemmer. In den kommenden Tagen soll alles abgeholt und das Areal am Wiener Platz beräumt werden. Ob Sarrasani das städtische Gelände künftig wieder nutzen kann, ist unklar. Im August vergangenen Jahres war der Vertrag zwischen ihm und der Stadtverwaltung kurzfristig verlängert worden. Perspektivisch soll das Areal aber bebaut werden.

