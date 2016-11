Schrift aus dem Jahr 1700 entdeckt Nach über vier Jahrzehnten wird endlich die Lenzer St. Peter Kirche saniert – und offenbart Zeugnisse der Vergangenheit.

zurück Bild 1 von 4 weiter Dachdeckermeister Egbert Martin aus Colmnitz erledigt mit seinen Mitarbeitern die Dachdecker-Arbeiten für die Lenzer Kirche. Und ist stolz über diesen Auftrag. Mehr als vier Jahrzehnte zuvor (exakt 1970) wurde das Dach zum letzten Mal gedeckt, die Sanierung war deshalb dringend erforderlich. Bei den Arbeiten wurden mehrere Inschriften entdeckt. © Klaus-Dieter Brühl Dachdeckermeister Egbert Martin aus Colmnitz erledigt mit seinen Mitarbeitern die Dachdecker-Arbeiten für die Lenzer Kirche. Und ist stolz über diesen Auftrag. Mehr als vier Jahrzehnte zuvor (exakt 1970) wurde das Dach zum letzten Mal gedeckt, die Sanierung war deshalb dringend erforderlich. Bei den Arbeiten wurden mehrere Inschriften entdeckt.

Eine Schiefertafel an anderer Stelle im Dachstuhl verrät, dass die komplette Kirche Anfang Mai 1971 neu eingedeckt wurde.

Hoch oben im Dachstuhl stehend besprechen Bauplaner Michael Preibisch (links) und Pfarrer Sebastian Zehme die weiteren Arbeiten.

Mit Datum vom 23. Oktober 1700 hat sich an diesem Balken Zimmermeister Hans Adam aus Dresden-Kaditz verewigt.

Sebastian Zehme will es ganz genau wissen. Trittsicher läuft der Lenzer Pfarrer die Leiter auf dem Gerüst nach oben und wechselt ein paar Worte mit den Zimmerleuten. „Ehrlicherweise habe ich keine Zeit, den Bau rund um die Uhr zu verfolgen. Ich bin dankbar, dass mich da Birgit Fritzsche und Herbert Rendke vom Kirchenvorstand unterstützen. Aber ich möchte natürlich wissen, wie der Stand der Dinge ist“, sagt Sebastian Zehme.

Seit Anfang September hat sich die Lenzer Kirche in eine Baustelle verwandelt. Eine dringend notwendige Sanierung, die mehr als vier Jahrzehnte auf sich warten ließ. Letztmalig um 1970 ist das Dach des von 1700 bis 1710 errichteten Gotteshauses mit Ziegeln gedeckt worden. Einige heftige Stürme, Wind und Wetter musste es seitdem aushalten und wurde lediglich mit Spendenmitteln der rührigen Gemeinde mehrmals ausgebessert. Kein Wunder also, dass die Substanz, welche die Handwerker bei näherer Betrachtung vorfanden, noch schlechter war, als erhofft. „Der Dachstuhl war tatsächlich mehr geschädigt als ursprünglich angenommen. Ganz besonders über der Patronatsloge ist das Holz in einem sehr schlechten Zustand gewesen“, erklärt Michael Preibisch. Der Großenhainer begleitet die Arbeiten als Bauleiter. Wie er betont, seien die Schädigungen nicht so groß, dass sie den Ablaufplan des 435000-Euro-Projektes in irgendeiner Weise gefährden würden. Bis zum Jahresende soll immerhin das Dach komplett neu eingedeckt sein.

Zimmermeister hinterlässt Botschaft

Besonderer Höhepunkt für Zimmerleute und Kirchgemeinde: die zum Vorschein gekommene Inschrift an einem Längsbalken. Mit Datum vom 23. Oktober 1700 hat sich darin Zimmermeister Hans Adam aus Dresden-Kaditz verewigt. Eine Idee, die ein paar Jahrhunderte später auch die Handwerker der Neuzeit hatten. Eine Schiefertafel im Dachstuhl verrät, dass die komplette Kirche Anfang Mai 1971 neu eingedeckt wurde. Dass die Kirche in diesem Jahr nun endlich ein neues Dach bekommt, wollen auch Dachdeckermeister Egbert Martin und seine Mitstreiter dokumentieren. In welchem Winkel des Daches will der Colmnitzer nicht verraten. Aber einfallen lassen werde man sich auf jeden Fall etwas.

Etwas, das im Übrigen auch die Lenzer in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis stellten. Denn sie kämpfen seit Langem für die bauliche Zukunft ihrer Kirche. Glück hatten ihre Bemühungen wenigstens 2010, als die Holzkonstruktion des Kirchenschiffes auf der Nordseite vom Hausschwamm befallen gewesen ist. Nach der Reparatur des 14 Meter hohen Dachstuhls wurde zudem die Turmhaube mit Schiefer gedeckt und mit Zink-Titan-Blechen beschlagen. Neuer Putz musste aufgetragen werden, und schließlich fanden die in Innsbruck gegossenen Bronzeglocken ihren Platz im eigens angefertigten Holzglockenstuhl. Allerdings: Auch wenn das Dach noch immer Sorgen bereitete, ging es nicht so erfreulich weiter. Die St. Peter Kirche wurde im März 2012 ein Opfer des Rotstifts. Ebenso wie 20 andere Vorhaben kam das Haus damals nicht in die Gunst der Gebietsgemeinschaft Dresdner Heidebogen.

Unterstützung der Landeskirche

Umso besser, dass es nun Anfang dieses Jahres doch noch geklappt hat. Eingedenk einer großzügigen Unterstützung der Landeskirche Sachsen – sie übernimmt immerhin zwei Drittel der mit 435 310 Euro veranschlagten Bausumme – wird nun seit dem Spätsommer endlich gewerkelt. „Wenn das Wetter in den nächsten Wochen mitspielt, werden wir noch den Unterputz aufbringen, bevor es dann 2017 weitergeht“, verrät Bauleiter Michael Preibisch. Befürchtungen, dass aus der altehrwürdigen Kirche plötzlich ein optischer Neubau wird, müssten die Lenzer angesichts der Sanierung jedoch keine haben. Alles werde so ausgeführt, so Preibisch, dass das alte Gebäude in seiner Struktur erhalten bleibt.

zur Startseite