Schreitbagger in der Röder Großputz ist derzeit in der Röder. Nachdem der Raum Bretnig dran wahr, geht es nun in Großröhrsdorf weiter.

Imposant anzusehen: Ein solcher Schreitbagger war jetzt in der Großen Röder im Raum Bretnig im Einsatz. Die Reinigungsarbeiten im Fluss werden jetzt in Großröhrsdorf fortgesetzt. © Stadtverwaltung

Mitarbeiter des Technischen Dienstes der Stadt Großröhrsdorf säubern seit einigen Wochen das Flussbett der Großen Röder insbesondere im Ortsteil Bretnig. Schwerpunkte waren die Strecken vom Penny-Markt bis zur Einmündung des Hauswalder Baches und dann weiter in Richtung Großröhrsdorf, soweit die Breite des Flusses eine Beräumung ermöglichte.

Dabei kam neben der bauhofeigenen Technik sogar teilweise ein angemieteter Schreitbagger zum Einsatz. Mehr als 400 Tonnen Material konnten insgesamt in diesem Teilbereich der Röder entnommen werden. Darüber hinaus wurde die Ufermauer am Hauswalder Bach auf Höhe der Bischofswerdaer Straße 153 saniert. Außerdem wurden der Wasserfall und der Teich des Rosenthalwassers am Mühlberg ausgebaggert. Allein für die bereits realisierten Gewässerarbeiten in den Ortsteilen Bretnig und Hauswalde hat die Stadt Großröhrsdorf für die Baggermiete, die Entsorgung des ausgehobenen Materials und die Ufermauersanierung rund 15 000 Euro investiert. Die Röderberäumung in Großröhrsdorf und Kleinröhrsdorf erfolgt nun im Anschluss. (ku/SZ)

