Aus dem Gerichtssaal Schreiender Drängler vor dem Richter Wegen Nötigung war ein Mann aus Weißwasser angeklagt. Vor Gericht fehlte er. Trotzdem wurde ein Urteil gesprochen.

Hinter einem Laster fuhr der Angeklagte am späten Nachmittag des 8. August 2016 mit seinem Transporter auf der A 14 in Richtung Dresden. Etwa sieben Kilometer vor der Abfahrt Döbeln Nord wollte den Laster ein Auto auf der linken Spur überholen. Plötzlich scherte der Transporter aus, sodass das Auto an die Leitplanke ausweichen musste. Beide Fahrzeuge überholten den Laster gleichzeitig, obwohl die Autobahn nur zweispurig ist. Der Fahrer des Autos notierte sich das Kennzeichen des Dränglers und erstattete Anzeige wegen Nötigung. Daraufhin erhielt der Fahrer des Transporters einen Strafbefehl. Er sollte eine Geldstrafe in Höhe von 950 Euro zahlen. Dagegen ging er in Einspruch. Der Fall kam vors Amtsgericht Döbeln.

Zur Verhandlung fehlte der Angeklagte allerdings. Richter Janko Ehrlich und der Verteidiger des Angeklagten Rechtsanwalt Kai Rosenstengel aus Weißwasser einigten sich, die Angelegenheit auch ohne den Transporterfahrer zu verhandeln. „Er hatte nie die Absicht, jemanden abzudrängen. Er ist aus dem toten Winkel heraus ausgeschert“, erklärt Rosenstengel den Hergang aus der Sicht des Transporterfahrers.

Der Geschädigte und ein weiterer Zeuge schildern den Vorfall so, wie er im Strafbefehl steht. Das Opfer und der Angeklagte verließen die A 14 an der Abfahrt Döbeln Nord. An der Ampel an der B 169 soll es zu einem weiteren Vorfall gekommen sein. „Der Transporterfahrer riss meine Tür auf und schrie, dass ich ihm eine scheuern soll“, so der Geschädigte. Danach sei er in Richtung Riesa abgebogen. Der Transporter setzte seine Fahrt in Richtung Döbeln fort. Weil das Opfer vom Verhalten des Transporterfahrers empört war, notierte er sich das Kennzeichen und zeigte ihn an.

„Man kann von Glück sagen, dass nichts passiert ist“, sagt Staatsanwältin Angelika Rickert in ihrem Plädoyer. „Es ist eine grobe Verkehrsordnungswidrigkeit.“ Dass der Angeklagte mit Absicht ausgeschert ist, glaubt sie nicht. „Bei einer Nötigung hat man vorher schon gedrängelt.“ Vermutlich habe sich das Auto im toten Winkel befunden und er habe nicht gesehen. Auch Richter Janko Ehrlich sieht das so. Er spricht den Angeklagten frei. Das Urteil ist rechtskräftig.

