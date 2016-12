Schreibweise des Baches Potat(z)schke geklärt

So richtig sicher wusste es niemand. Die einen schrieben ihn mit z, so wie der Kartenservice von Google, die anderen ohne. Auch unter den SZ-Redakteuren herrschte Uneinigkeit, wie der durch Königstein fließende Bach geschrieben wird: Potatschke oder Potatzschke. Der Königsteiner Ortschronist Udo König konnte die Frage nun klären. Denn das Gewässer wurde bereits in der Chronik „Historie des Städtgens Königstein“ von Johann Gabriel Süssen aus dem Jahr 1755 schriftlich erwähnt - als Potetzschke. Die Schreibweise mit z ist also historisch belegt. Die Chronik erklärt auch den Ursprung des Namens. „Die sorbische Bezeichnung Potack Deskowy wurde von den Deutschen in Potatzschke zusammengezogen“, weiß Udo Kühn aus dem über 250 Jahre alten Buch. Auch dass es so viel wie Wasserfluss bedeutet. Vielleicht kann sich jetzt eine einheitliche Schreibweise durchsetzen. Es muss nur noch Google informiert werden. (kk)

