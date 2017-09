Schreckschussrevolver in der Fahrertür Die Kontrolle durch die Bundespolizei endet für zwei Männer mit einem Ermittlungsverfahren.

In der Fahrertür lag der Schreckschussrevolver, den die Bundespolizei während einer Kontrolle beschlagnahmte.

Bei einer Routinekontrolle auf der Bundesautobahn 17 fanden Beamte eine Waffe in der Seitentür eines Fahrzeugs. Der 32-jährige Fahrer führte die, mit Stahlkugeln gefüllte Schreckschusspistole am Dienstag mit sich, ohne einen gültigen kleinen Waffenschein vorweisen zu können. Der ist für den Besitz dieser Waffen in Deutschland erforderlich. Aber nicht nur auf der Autobahn war die Bundespolizei in den vergangenen Tagen unterwegs.

Auch in der S-Bahn zwischen Pirna und Dresden drehen die Beamten regelmäßig ihre Runden. So auch am Dienstag in einer S-Bahn, die von Pirna in Richtung Dresden unterwegs war. Gegen 21.30 Uhr kontrollierten die Beamten einen algerischen Staatsangehörigen.

Da dieser schon mehrfach wegen verschiedenster Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war, entschlossen sich die Beamten zu einer eingehendeneren Kontrolle des Mannes. Dabei fanden die Beamten einen geladenen Schreckschussrevolver und ein Springmesser auf.

Auch der 43-Jährige verfügte nicht über den erforderlichen kleinen Waffenschein zum Führen einer Schreckschusswaffe. Die beiden aufgefundenen Waffen wurden durch die Bundespolizei sichergestellt und gegen die beide Personen wurde in Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes auf Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. (SZ)

