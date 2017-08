Schreck nach dem Abbiegen Als plötzlich ein Hindernis auftauchte, gab es keinen Ausweg mehr: Sachschaden.

Am Dienstagmittag gegen 11 Uhr bog eine 67-Jährige mit ihrem 1er BMW von der Berliner Straße nach links in die Rudolf-Breitscheid-Straße ab. Als sie in ihrer Spur ein Verkehrshindernis bemerkte, wollte sie in den linken Fahrstreifen wechseln. Dort befand sich aber bereits ein Lkw Volvo (Fahrer 41), welcher neben der Frau abgebogen war. Beim Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

