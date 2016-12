Schraubenzieher-Attacke mit Folgen Eine junge Mutter hat ihre Oma, den Ex-Partner und ihre beste Freundin angegriffen. Nun bekam sie die Quittung dafür.

On-Off-Beziehung nennt man das, was ein junges Paar aus Kesselsdorf führt. Die beiden lieben und sie hassen sich, stritten regelmäßig. Auch Gewalt spielte offenbar ab und zu eine Rolle in ihrer Beziehung. Am 31. Mai dieses Jahres, da waren die beiden gerade mal wieder getrennt, eskalierte die Situation. An jenem Tag soll die 21-jährige Kesselsdorferin mitten in dem Wilsdruffer Ortsteil ausgetickt sein (SZ berichtete).

Da sie unter anderem an der Busstation Unkersdorfer Straße ihren Ex-Partner und dessen Bekannte mit einem Schraubenzieher ohne Griff attackiert hatte, musste sie sich am Amtsgericht Dippoldiswalde verantworten. Nach zwei Prozesstagen bekam sie nun die Quittung für ihre Ausraster. Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Raub wurden der jungen Frau zur Last gelegt. Die Mutter einer vierjährigen Tochter hatte familiäre Probleme. Die junge Frau befand sich schon in psychologischer Behandlung, sie nahm Drogen.

Der Lebensgefährte ihrer Oma, die sich um ihr kleines Kind kümmert, soll im Suff gewalttätig gewesen sein. Im Juni, nur kurz nach dem Schraubenzieher-Angriff, habe die Angeklagte dessen Handy gestohlen. Als sie ihre Oma traf, soll die 21-Jährige ausgerastet sein und die ältere Frau verletzt haben. Der Grund: Die Oma wollte das gestohlene Handy wieder haben. Das passte der Angeklagten nicht. Es kam zur Rangelei. Die Großmutter nahm das Handy an sich. Es wurde ihr wieder entrissen. Dabei wurde die Oma leicht verletzt. Die Enkelin räumt den Angriff und den Handyraub ein. „Ich bereu’ das, will mich bessern“, sagt sie.

Inzwischen habe der Opa der jungen Frau das geraubte Handy sogar geschenkt, und für die Oma schien die Sache auch gelaufen zu sein. Vor Gericht zog sie jedenfalls ihren Strafantrag gegen die Enkelin zurück. Ähnlich ihr Ex-Partner: Auch der hatte – anders als die Staatsanwaltschaft – kein Interesse mehr daran, dass die junge Frau verurteilt wird. Im Mai sah das noch anders aus. Da sei er vor der wütenden 21-Jährigen geflohen, als sie mit dem Schraubenzieher auf ihn und seine Bekannte losging. Alles aus Eifersucht? Die Begleiterin sei auf jeden Fall mal ihre beste Freundin gewesen. „Ich habe ihr alles anvertraut – und dann das“, ärgerte sich die Frau. Sie bestreitet, mit einem Schraubenzieher nach den beiden gestochen zu haben. Dass sie die angebliche Nebenbuhlerin traktiert und sie an den Haaren gezogen hat, gab sie zu. Das Gericht sah ihre Schuld als erwiesen an. Es folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft, die ein Jahr und vier Monate Haft auf Bewährung für angemessen hielt. Zudem muss sie 80 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Die Verteidigung hatte für acht Monate Haft auf Bewährung plädiert. Die Frau stimmte aber dem Urteil zu. Sie will nun den Schulabschluss nachholen und sich um das Sorgerecht für ihr Kind bemühen. Ach, und die On-Off-Beziehung mit „ihrer großen Liebe“ sei endgültig vorbei.

