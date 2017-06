Schranke an Babisnauer Pappel In Kürze kann man nicht mehr zu dem Naturdenkmal fahren. Eine Reaktion auf Kritiken.

Das Naturdenkmal Babisnauer Pappel bei Golberode wird mit einer Schranke geschützt. © Egbert Kamprath

Noch steht die Schranke am Weg zur Babisbauer Pappel nicht. Das kann sich aber rasch ändern. „Die Schranke ist da“, bestätigt der Bannewitzer Bauamtsleiter Markus Kirchner. „Wenn unsere Bauhof-Mitarbeiter in den kommenden Tagen Zeit haben dafür, wird sie aufgestellt.“ Die Schranke soll die asphaltierte Zufahrt zu dem Naturdenkmal, das sich an der Grenze der Gemeinden Bannewitz und Kreischa befindet, beschränken. Nur Rettungswagen, Landwirtschafts- und Gemeindefahrzeuge sollen passieren. Der Platz an der Pappel war 2016 oft vermüllt. Es wurde verbotenerweise dort gegrillt, Autos fuhren bis zum Platz vor. Nach Kritik wird nun gehandelt. (skl)

