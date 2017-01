Schranke am Ärztehaus zeigt Wirkung Auf dem Parkplatz gibt es jetzt freie Plätze. Aber Autofahrer müssen einige Besonderheiten beachten.

Ticket ziehen – das gilt jetzt auch am Parkplatz des Ärztehauses in der Borstraße. © Symbolfoto: Sven Ellger

Seit etwas länger als drei Wochen müssen Patienten und Kunden ein Ticket ziehen, wenn sie auf den Parkplatz des Ärztehauses in der Borstraße fahren wollen. Der Verwaltungsbeirat hatte sich entschlossen, eine Schranke aufzustellen, weil der Parkplatz häufig überfüllt war. Seit dem die Schranke steht, habe sich die Situation entspannt, bestätigen Mitarbeiter.

Verwirrung gab es aber bei den Taxifahrern. Sie ließen ihre Fahrgäste zum Teil vor dem Parkplatz aussteigen, um kein Ticket ziehen zu müssen. Dabei können sie 20 Minuten lang ohne zu zahlen auf dem Parkplatz halten. Erst nach dieser Zeit wird eine Zahlung fällig. Wer im Ärztehaus einen Termin hat oder dort einkauft, kann sein Ticket entwerten lassen und muss nichts bezahlen, auch wenn er länger parkt.

In der Apotheke beschwerten sich einige Kunden, dass die Schranke an der Ausfahrt sich nicht geöffnet hat. Das lag offenbar daran, dass die Leute zu knapp in die Ausfahrt eingebogen sind. Wer in der ersten Reihe des Parkplatzes Richtung Straße parkt, muss einen größeren Bogen fahren, damit das Auto von der Schranke erkannt wird. (SZ/nis)

