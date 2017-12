Schrammstraße und Lindenstraße sind wieder frei Auf Zittaus Ortsdurchfahrt rollt der Autoverkehr wieder. Auch die Kurverei in der Innenstadt hat ein Ende.

Sperrungsfrei und auf einer neuen Asphaltdecke ist der Verkehr in der Schrammstraße am Mittwoch wieder gerollt. © Matthias Weber

Der Verkehr rollt wieder. Die Schrammstraße ist nach den monatelangen Bauarbeiten mit Vollsperrung auf voller Länge wieder befahrbar. Im Abschnitt zwischen Neiß- und Friedensstraße sind lediglich noch Restarbeiten am Gehweg zu erledigen und ein Stück Deckschicht aufzubringen. Die Sanierung der Schrammstraße einschließlich der Erneuerung der Gehwege, Laternen und Versorgungsleitungen wird von der Europäischen Union mit Geldern aus dem Programm zur „Überwindung von Entwicklungsbarrieren im polnisch-sächsischen Grenzraum“ gefördert. Zeitgleich mit der Schrammstraße sanieren die Polen die Woiwodschaftsstraßen 354 zwischen Turów und Sieniawka (Kleinschönau) und die 352 zwischen Zatonie (Günthersdorf) und Bogatynia (Reichenau). Die Bauvorhaben auf beiden Seiten der Grenze kosten insgesamt rund 5,6 Millionen Euro. In diesem Jahr sanierte die Zittauer Baufirma Osteg die Abschnitte zwischen Hochwald- und Südstraße, Friedens- und Südstraße sowie Goldbach- und Humboldtstraße. Besonders zeitaufwendig waren zum Ende hin die Tiefbauarbeiten an der Kreuzung Schramm-/Hochwaldstraße. Dort verlegte die Osteg auch Leitungen unter den Schienen der Schmalspurbahn hindurch. Im kommenden Jahr soll das Bauvorhaben mit der Sanierung des Abschnitts zwischen Humboldt- und Hochwaldstraße abgeschlossen werden.

Auch in der Lindenstraße rollt’s ab heute wieder. Dort ist der Kran demontiert, informierte Thomas Göttsberger. Der Ostritzer ließ seit Mai das Gebäude in der Lindenstraße 11 notsichern, da der Giebel einzustürzen drohte. Das Haus bildet die Rückseite des Gebäude-Ensembles um das Graetzsche Hauses in der Inneren Weberstraße, das mit seinen Nebengebäuden zu den bedeutendsten Barock-Ensembles der Stadt gehört und vor 300 Jahren fertiggestellt wurde. Der Finanzbeamte und Ostritzer Stadtrat Thomas Göttsberger kaufte im November 2016 die Gebäude, um sie vor dem weiteren Verfall zu bewahren. Göttsberger engagiert sich im Denkmalschutz, im Zittauer Stadtforum, besitzt mehrere Immobilien in der Region und ist den Zittauern vor allem als Grundstückseigentümer der Mandaukaserne bekannt. Er bedankt sich bei den Geschäftsleuten in der Lindenstraße für das Verständnis. Sie mussten wegen der Bauarbeiten und der Vollsperrung mit Umsatzeinbußen leben. (mh)

