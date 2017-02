Schrammsteinbaude hat neuen Pächter Das Restaurant mit Pension will gutbürgerliche Küche bieten, ohne auf Modernes zu verzichten.

Bei einem 26-Jährigen als neuen Pächter, würde so mancher skeptisch werden. Doch Steve Möller weiß genau, worauf er sich als neuer Pächter der Schrammsteinbaude einlässt. In dem zwischen Postelwitz und Ostrau gelegenen Haus hat er als Koch gelernt und später als Küchenleiter gearbeitet. Als er von den Eigentümern der Immobilie hörte, dass ein neuer Pächter gesucht wird, sagte er sofort zu.

Seit 2014 hatte Marcus Ziegler die Schrammsteinbaude bewirtschaftet. „Ich konzentriere mich jetzt auf meine Gastronomie auf dem Pfaffenstein, das ist aufwendiger als erwartet“, sagt er.

Steve Möller wohnt gleich um die Ecke und hat die Entwicklung der Schrammsteinbaude immer verfolgt. Er will nicht alles umkrempeln, aber einiges verändern. Ziegler hatte in seiner Zeit die Speisekarte auf Bioprodukte und vegane Gerichte umgestellt. Das soll es auch weiterhin geben, sagt Möller. Aber nicht ausschließlich. Die Baude befindet sich im Zahnsgrund etwas ab vom Schuss, liegt aber an einem Hauptwanderweg zu den Schrammsteinen. Den Wanderern will der neue Wirt auch wieder deftigen Gulasch oder Schnitzel bieten. „Zu günstigen Preisen“, wie er sagt. Dass dazu eine gute Kalkulation gehört, sei ihm klar. Aber darin habe er trotz seiner Jugend schon einige Erfahrung. Mit dieser Strategie will er auch wieder mehr Einheimische in die Schrammsteinbaude locken.

Noch laufen die Vorbereitungen der Saison. Das Haus ist derzeit geschlossen. Buchungen für die Pension werden auf der Internetseite aber weiter entgegengenommen. Am 1. April soll dann der Betrieb mit einer Eröffnungsfeier starten. Das Küchenteam habe er schon zusammen, sagt Steve Möller. Servicekräfte könne er aber noch gebrauchen.

