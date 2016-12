Schräges aus Keramik Im Lebenshof Ludwigsdorf konnten junge Leute in diesem Jahr ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die entstandenen Produkte werden gern gekauft.

Weihnachtskeramik vom Lebenshof Ludwigsdorf: Die jungen Künstler hatten freie Hand bei der Gestaltung. Gekauft wurden und werden die Werke gern. © pawel sosnowski/80studio.net

Das Häuschen aus Keramik steht etwas windschief auf dem Tisch. Aber das ist Absicht, das ist schließlich Kunst. Auf Wunsch gibt es die sogar beleuchtet. Daneben hat Elisabeth Kolley Engel mit goldenen Flügeln und stilisierte Weihnachtsbäume aufgebaut. All diese Deko-Figuren aus Keramik und noch viel mehr kommen aus dem Lebenshof Ludwigsdorf. Und sie werden gern gekauft. „Vor allem die kleineren Sachen gehen sehr gut“, sagt Elisabeth Kolley. Sie ist Verkäuferin im Lebenshof-Laden auf dem Obermarkt. Nicht nur Keramik geht hier über den Ladentisch, sondern beispielsweise auch kleine Anhänger aus Holz und natürlich die extra hergestellten Weihnachtstassen. Ein Großteil der Produkte aus dem Lebenshof wurde bereits auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. Aber Elisabeth Kolley hat noch einige schöne Stücke im Geschäft im Angebot.

Hergestellt wurden die Keramikfiguren und Holzanhänger von Jugendlichen. „Normalerweise machen wir ja Gebrauchsgeschirr“, schildert Andreas Nedo, Jugendwart und Sozialpädagoge auf dem Lebenshof Ludwigsdorf. In diesem Jahr war das allerdings ein wenig anders. „Wir haben den Teilnehmern gesagt, dass sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen können“, sagt Andreas Nedo. Was herauskam, hat ihn überrascht: viele kleine Kunstwerke. Seit Oktober waren die Jugendlichen mit der „Produktion“ beschäftigt.

Natürlich kommen nicht nur niedliche Weihnachtsbasteleien aus Ludwigsdorf. Es gibt vier Bereiche: Keramik/Markt, Holz/Tischlerei, Garten/Hauswirtschaft und den Baubereich. In diesem Jahr hatte der Lebenshof mehr Teilnehmer als in den vergangenen Jahren, sagt Andreas Nedo. Über 100 Jugendliche kamen in den Lebenshof. Manche wurden vom Jobcenter geschickt. „Andere sind einfach durch das soziale Netz gefallen“, sagt Andreas Nedo. Ob etwa Arbeitslose, junge Leute ohne oder mit abgebrochener Ausbildung, Berufsschulverweigerer, Abgänger von Förderschulen oder Jugendliche, die vom Gericht zum Ableisten von Sozialstunden verpflichtet wurden – auf diese Zielgruppe ist der Lebenshof Ludwigsdorf spezialisiert. Das Betriebsklima soll dabei so realitätsnah wie möglich sein. In der Produktionsschule wird den Jugendlichen Berufsorientierung geboten oder die Möglichkeit zum Wiedereinstieg in einen Beruf in den vier Bereichen.

Andreas Nedo denkt schon an die kommenden Wochen. „Anfang des Jahres“, sagt er, „ist Start für die Osterkeramik.“

