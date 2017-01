Schräg-Stand Der Stadtrat will jetzt Druck auf das Rathaus machen, damit nach den zahlreichen Aussetzern endlich etwas geschieht.

Sieht so ein Fass ohne Boden aus der Vogelperspektive aus? – Talstation des Panoramaufzugs zur Albrechtsburg. © Claudia Hübschmann

Und er bewegt sich doch! Der Autor dieser Zeilen hat gestern Vormittag den Test gemacht und ist mit dem Panoramaaufzug von der Meisastraße bis hinauf zum Burgberg gefahren. Allerdings ist das anderen nicht gelungen. Vergangene Woche stand der Schrägaufzug – so seine technische Bezeichnung – wieder still. „Der Defekt an der Flügeltür konnte behoben werden, der Aufzug ist seit Freitag wieder in Betrieb“, erklärte Stadtsprecherin Katharina Reso auf SZ-Nachfrage. Allerdings gibt es gegenteilige Mitteilungen. So schrieb CDU-Stadtrat Jörg Schlechte in gewohnt drastischer Manier am frühen Montagabend: „Eilmeldung +++ Eilmeldung +++ Eilmeldung Das Drecksding von Hütter hat wieder den Geist aufgegeben.“ Mit Hütter ist die Herstellerfirma gemeint. Auch Domplatz-Anwohner Jens Mahlow bestätigt, dass der Aufzug am Montag 17.15 Uhr wieder einmal stand, weil „die Tür nicht geschlossen hat“. Damit dürfte das halbe Dutzend an Störungen allein in diesem Jahr bereits voll sein. Würde man dies hochrechnen, also etwa fünf Störungen pro Monat, dann würden noch mehr als 50 bis Jahresende bevorstehen.

Allerdings wird das Wetter ja wieder besser, Schnee und Frost werden bald der Vergangenheit angehören und im Sommer regnet es ja auch weniger. Damit ist Entscheidendes angesprochen: „Der Aufzug steht im Freien, das ist das Hauptproblem“, erklärt ein nicht genannt werden wollender Mitarbeiter der Dresdner Wartungsfirma FB-Aufzüge. Dahinter verbirgt sich ein mittelständisches Aufzugsunternehmen mit Hauptsitz in Arnsdorf und Niederlassungen in Dresden, Berlin und Leipzig. Dieses hat mit der Stadt Meißen für dieses Jahr einen Wartungsvertrag über 35 000 Euro abgeschlossen. Geht es so weiter mit den Havarien, dürfte das Geld nicht einmal bis zur Jahresmitte reichen. „Die Firma Hütter baut weltweit Schrägaufzüge“, wischt der FB- Kundendienstmann Kritik beiseite. Warum ausgerechnet der Meißener nicht funktioniert, kann er nicht sagen.

Das kann auch Falk Werner Orgus, der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stadtrat, nicht. Aber er sagt, dass es seitens der Denkmalpflege vor Errichtung des Aufzuges Vorschläge gegeben habe, die zwar 50 000 Euro bis 70 000 Euro teurer als die schließlich gebaute Anlage gewesen wären, aber sie funktionstüchtig gemacht hätten. „Die Fraktionschefs im Stadtrat sind der Meinung, dass uns Oberbürgermeister Raschke damals belogen hat.“ Denn dieser habe ihnen diese Vorschläge vorenthalten.

Orgus fordert eine Auflistung aller Wartungsarbeiten des vergangenen Jahres, um eine Bestandsaufnahme machen zu können. Falls die Stadtverwaltung Nachforderungen stelle, weil das Geld aus dem Wartungsvertrag irgendwann alle ist, ist er dafür, dass der Stadtrat der Verwaltung dies verweigert. Das hätte die vorübergehende Stilllegung des Aufzugs zur Folge. Aber nur so könne der Rat ein Zeichen setzen. Auch Heiko Schulze der Vorsitzende der Fraktion Freie Bürger/SPD/Grüne im Stadtrat ist nicht gut auf das Thema Aufzug zu sprechen. Seine Fraktion habe „im Januar beschlossen, einen Antrag für die Stadtratssitzung im Februar einzureichen, in dem die Verwaltung zum Handeln gezwungen werden soll“. Er verweist darauf, dass bereits im September letzten Jahres im Bauausschuss ein Arbeitspapier zum Burgbergaufzug beschlossen worden ist. „Die Veröffentlichung dieses Arbeitspapiers wurde von mir mehrfach angemahnt, wurde aber bisher im Ratsinformationssystem nicht umgesetzt.“

Auf die Frage, ob er sich eine Stilllegung des Aufzugs oder einen Neubau vorstellen könne, erklärte Ullrich Baudis, der Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Stadtrat: „Wir werden den Aufzug nicht stilllegen. Sind an einer konstruktiven Lösung dran. Wir sind als Stadt in der Pflicht, den Werbemaßnahmen und dem Erscheinungsbild von Meißen nach außen Rechnung zu tragen.“ Was das betrifft, so macht sich die Stadt allerdings seit Jahren mit ihrem Burgbergaufzug lächerlich.

