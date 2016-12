Gut zu wissen Schottische Weihnacht an der Oberschule Die Schottland-AG hat für die Partner gebastelt und ein Video gedreht. Jetzt wird bald geskypt.

Weihnachtsbriefe für die Partner-Highschool. © Küllmann

Seitdem Jacqueline Forrest von der Kelso Highschool die Oberschule Ebersbach im September besucht hat, waren die Schüler der Schottland-AG sehr fleißig. Alle 14 Tage trafen sie sich und sammelten Ideen zur Repräsentation deutscher Kultur. Ergebnisse wie Poster zum Thema Reformation und Luther werden nun an der Kelso Highschool im Unterricht verwendet und ausgehangen. „Wir bekamen im Gegenzug Poster und Portfolios zum Thema Guy-Fawkes-Tag und wie er in Schottland und dem Vereinigten Königreich gefeiert wird“, so Englischlehrerin und AG-Leiterin Küllmann. In den letzten Wochen war das Thema Weihnachten der Mittelpunkt. Das Ziel war es, das Weihnachtsfest, wie es bei uns in Deutschland gefeiert wird, mit einigen sächsischen Besonderheiten zu repräsentieren. Die Schüler hatten eine tolle Idee. Sie bastelten einen Adventskalender aus 24 Briefumschlägen. Diese wunderschön gestalteten Umschläge enthielten Informationen zu einem bestimmten Aspekt der Advents- und Weihnachtszeit. Vertreten sind nicht nur Stollen, Adventskranz und Weihnachtsmärkte, sondern auch das Christkind, Heiligabend und Plätzchenrezepte. Auch die Volkskunst aus dem Erzgebirge findet sich im Kalender wieder. Die Schüler legten einige Besonderheiten wie Plätzchen, Bastelbögen und zwei selbst gebaute Räucherhäuser mit Räucherkerzen bei. Unabhängig davon erstellten zwei Schüler eine Power-Point-Präsentation mit selbst gedrehtem Video zum Thema Nikolaus. Der Schulchor trug das Lied „Lasst uns froh und munter sein“ vor. Die Präsentation wird nun im Deutschunterricht der Partnerschule verwendet.

Auch die Klasse 7a wird erfahren, wie in Schottland Weihnachten gefeiert wird. Am 16. Dezember werden die Schüler mit ihren Brieffreunden vor der Computerkamera live sprechen. Sie werden sich über Weihnachten austauschen. Geplant ist auch, Lieder zu singen – englische und deutsche. Schon beim ersten Skypen waren alle sehr aufgeregt und gespannt. Es wurde viel gelacht. Der aufregendste Moment war für die meisten Schüler, als sie das erste Mal ihren Brieffreund zu Gesicht bekamen. Immerhin schreiben sie sich seit März, sind sich aber noch nie begegnet. (SZ)

zur Startseite