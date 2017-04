Schotterweg wird asphaltiert Am Mittwoch soll die Asphaltmaschine an den Großenhainer Bäckerwiesen anrücken.

Über diese schmale Asphaltstraße sollen dann auch Mannschaftsbusse rollen – die Bäckerwiese in Großenhain. © Kristin Richter

Diese Woche geht es los. Am Mittwoch rückt die Asphaltiermaschine an der Riesaer Straße an. Ziel ist zunächst der Schotterweg an den Bäckerwiesen, der bis zur Kleingartensparte Mitschurin im Großenhainer Stadtpark führt. Der Weg wird komplett mit einer tragfähigen Asphaltschicht überzogen.

Teil der Bahn-Umfahrungen

Die Aktion ist Teil der Umleitungspläne wegen der Jahrhundertbaustelle der Deutschen Bahn AG in Großenhain. Weil derzeit über die Parkstraße und Auenstraße keine Fahrzeuge zur Jahnkampfbahn kommen, wird von der Riesaer Straße aus so eine Zufahrt ermöglicht. Neben Fußball-Mannschaftsbussen und Rettungsfahrzeugen können diese Zufahrt dann auch die anliegenden Gartenfreunde nutzen. Wenn die Arbeiten hier beendet sind, zieht die Asphaltiermaschine gleich weiter – an die Gleise der alten Großraschützer Brücke.

Dort wird anschließend die Umfahrung der Staatsstraße asphaltiert, bevor die Bahn mit dem Bau der neuen Eisenbahnbrücke beginnen kann. Zum Bergkeller hin wird gerade ein Sichtschutz montiert, damit die Gäste nicht direkt vom Gästegarten aus auf die Baustelle blicken müssen.

zur Startseite