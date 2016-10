Schotterpiste wird zur Asphaltstraße Am neuen Eigenheimstandort soll gebaut werden. Anwohnern reicht das aber nicht.

Die Schotterstraße, die in Neudorf als Sonnenweg zu den neu gebauten Eigenheimen führt, bekommt jetzt eine Asphaltdecke. Der Gemeinderat vergab die Bauarbeiten an die Firma P+S aus Wülknitz, die Kosten dafür belaufen sich auf 25 000 Euro. Die Bauanlaufberatung fand laut Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos) bereits statt. Die Arbeiten sollen in diesen Tagen starten – und könnten eventuell sogar etwas umfangreicher ausfallen.

Anwohner des kleinen Dörfchens hatten den Bürgermeister gebeten, mit den Bauarbeiten gleich noch ein weiteres Problem zu beseitigen: „Der Verkehr im Dorf nimmt immer mehr zu. Der Kreuzungsbereich ist in einem katastrophalen Zustand“, sagte Ralf Seipel mit Blick auf den Abzweig der Wasserturmstraße gleich hinter dem Wasserturm. Die Straße sei zu eng, sodass die Autos bei Gegenverkehr auf den Grünstreifen ausweichen. „Dort ist eigentlich nur noch Schlamm“, so Ralf Seipel. Er würde sich zudem wünschen, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer, die am Ortseingang gefordert wird, auch im Dorf selbst noch einmal auftaucht. Zum Beispiel, indem die 30 mit weißer Farbe auf die Straße gemalt wird und so nicht in Vergessenheit gerät.

Bürgermeister Hänsel will den Vorschlag auf jeden Fall prüfen lassen. „Das ist überlegenswert. Ob es was bringt, ist allerdings fraglich“, sagte er. Auch will er sich dafür einsetzen, dass der Zustand der Wasserturmstraße verbessert wird. „Der Sanierungsbedarf ist bekannt, auch mir.“ So soll nun geprüft werden, ob der Auftrag für P+S auf die besagte Kreuzung ausgeweitet werden kann. Wenn nicht, soll das Projekt im Rahmen der Diskussion für den Doppelhaushalt 2017/2018 eine Rolle spielen.

zur Startseite