Schotter statt Straße Die neue Lieferzufahrt zum Nieskyer Obi-Markt lässt weiter auf sich warten. Die Betreiber halten aber an ihren Plänen fest.

Wie lange es dauert, bis die beiden Schuttberge am Nieskyer Obi-Markt verschwunden sind, ist aktuell noch unklar. © andré schulze

Zwei Schotterberge, der eine grau, der andere rot. Mehr ist vom ehemaligen Backhaus mit der Pizzeria „Bella Italia“ in Niesky nicht geblieben. Doch so schnell wie der Abriss des Gebäudes im Gewerbegebiet Süd erfolgt ist, so langsam geht es seitdem vorwärts. Weil seit einem halben Jahr auf dem Gelände nichts mehr passiert ist, wachsen auf den beiden Gesteinshaufen mittlerweile sogar schon erste Sträucher. Das soll sich zwar wieder ändern, die Frage ist aber wann.

„Es geht demnächst weiter“, sagt Hartmut Gerstberger, Geschäftsführer der Obi-Betreibergesellschaft, am Montag auf SZ-Nachfrage. Die Gesellschaft hatte das Gebäude samt Grundstück gekauft, um den Lieferverkehr sowie das Lager des benachbarten Baumarktes neu zu ordnen. Der Abriss des Backhauses, das seit dem Auszug der ebenfalls im Gebäude untergebrachten Spielothek im Oktober 2015 leer stand und 2016 entkernt wurde, ist dabei nur der erste Bauabschnitt gewesen. Die dabei entstandenen Schotterberge sind im Anschluss nicht abtransportiert worden, weil sie beim Bau der Lieferzufahrt wiederverwendet werden sollen.

Einen genauen Termin, wann die entsprechenden Bauarbeiten starten, nennen Hartmut Gerstberger und Partner Eckhard Ritter am Montag aber noch nicht. Es fehle noch die Baugenehmigung, erklärt Hartmut Gerstberger. Sobald die da sei, gehe es weiter. Allerdings baue man derzeit auch an anderen Standorten und es müsse alles im Rahmen bleiben, sagt er. Die neue Zufahrt hat unter den Bauprojekten also keine Priorität.

Zumal die Pläne für die Neuordnung des Areals auch nicht neu sind. Die verfolgt die Betreibergesellschaft des Baumarktes nämlich schon seit mehreren Jahren. Ein Grund dafür ist die Lage in zweiter Reihe hinter dem Rewe-Markt. Diese ist von Anfang an nicht optimal gewesen, weil sie dazu geführt hat, dass sich die Warenannahme direkt neben dem Kundeneingang befindet. Kommt eine Lieferung, wird es für den Autoverkehr auf der Jänkendorfer Straße direkt vor dem Markt eng. Die Verlegung der Warenannahme an die Hinterseite des Gebäudes samt gesonderter Zufahrt für die Lieferfahrzeuge soll die Situation entspannen. Zudem sollen dadurch beim Haupteingang auch mehrere neue Parkflächen entstehen.

