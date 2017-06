Schotter für freie Fahrt Die Schwarzbachbahner starten den Gleisbau in Richtung Ehrenberg. Helfer und Spenden sind immer willkommen.

Einen Schotterwagen als technische Hilfe haben sich die Schwarzbachbahner bereits besorgt.

Frank Riemer hat sein Bett zu Hause in Sebnitz quasi mit dem Gleisbett in Lohsdorf getauscht. Sofern es seine Zeit zulässt, ist er hier draußen am Gelände des Schwarzbachbahnvereins anzutreffen. Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern wird der Bau von etwa 200 Metern Gleis nordwärts, also in Richtung Ehrenberg, vorbereitet. Der Damm ist schon erkennbar. Auch Schotter wurde bereits angefahren. Dieser muss in den sogenannten Schotterwagen umgeladen und dann an die einzelnen Abschnitte transportiert werden.

Um dann letztlich die Schienen verlegen zu können, sind noch einige Arbeiten notwendig. Deshalb wird jede helfende Hand benötigt. Und da gibt es ziemlich viele. Jeden Morgen sind die Schwarzbachbahner vor Ort, um den Schotter aufzubringen oder auch um die Schienen zu sortieren. „Helfer und neue Mitglieder sind jederzeit willkommen“, sagt Thomas Irrgang, der zweite Vorsitzende des Vereins. Neben den Arbeiten der Schwarzbachbahner baut die Firma Königbau die Brücke über den Schwarzbach. Ziel sei es, zum Bahnhofsfest am 26. und 27. August mit dem Dampfzug diesen Abschnitt zu befahren. Das wäre für die Schwarzbachbahner und die Besucher natürlich der Höhepunkt.

Ursprünglicher Plan war, die Schienen zuerst auf der Trasse ein Stück in Richtung Schwarzbachtal zu verlegen. Doch dort kommt der Verein vorerst nicht weiter. Grund ist der Schutzstatus des Schwarzbachtals, es ist ein sogenanntes Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH). Hier bauen zu dürfen, ist schwierig bis unmöglich. Obwohl das sächsische Wirtschaftsministerium dem Trassenbau zugestimmt hat, ruht das Vorhaben. Umweltverbände stehen dem Plan ablehnend gegenüber, Naturschutzbehörden prüfen. Um trotzdem voranzukommen, haben sich die Schwarzbachbahner entschieden, es mit dem Gleisbau in die andere Richtung zu versuchen. Die 200-Meter-Trasse gehört bereits dem Verein, den Plan B hatte er längst in der Schublade.

Für die Instandsetzung der historischen Brücke im alten Zustand am bisherigen Gleisende wurde ein Fördermittelantrag gestellt. Dieser hat die Prüfphase positiv durchlaufen. Einem fördermittelunschädlichen Baubeginn stand somit nichts mehr im Wege. Die geförderte Bausumme muss allerdings vorfinanziert werden.

Die Kosten für diesen Abschnitt liegen bei insgesamt 78 000 Euro. 75 Prozent davon könnten gefördert werden. Das heißt, dem Verein entstehen Kosten in Höhe von 20 000 Euro. Dafür hoffen die Schwarzbachbahner auf Spenden. Ziel sind 12 500 Euro.

Spendenkonto: Ostsächsische Sparkasse Dresden, IBAN: DE13 8505 0300 3000 2534 23 BIC: OSDDD81XXX, Zweck: Spende Streckenbau

www.schwarzbachbahn.de

