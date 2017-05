Schottenbergtunnel zum Zehnjährigen dicht Vom 16. bis 19. Mai wird die jährliche Wartung und Säuberung durchgeführt.

Reinigungsarbeiten im Schottenbergtunnel. © Archiv: Claudia Hübschmann

Die viel befahrenen Fahrspuren der B 101 im Meißner Schottenbergtunnel können ab kommenden Dienstag nicht von Autofahrern genutzt werden. Denn ab diesem Zeitpunkt steht die jährliche Wartung und Säuberung der Unterführung an. „Reinigung und Jahreswartung werden in den Tagen von Dienstag, 16. Mai, bis Freitag, 19. Mai, durchgeführt“, gibt Meißens Stadtsprecherin Katharina Reso bekannt. Autofahrer müssen sich daher am Schottenbergtunnel auf eine Umleitung einstellen.

Die obligatorische Jahreswartung und vorherige Reinigung wird durch die Straßenmeisterei an den drei besagten Tagen vorgenommen. Der Tunnel wird in dieser Zeit voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Jahnastraße/Meisastraße und ist ausgeschildert. Der für 35 Millionen Euro erbaute Schottenbergtunnel wurde am 16. Mai 2007 freigegeben. Am Beginn der Wartung am Dienstag ist das also genau zehn Jahre her. (SZ/mhe)

