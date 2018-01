Schottenbergtunnel ist am Freitag dicht Die Sperrung von 11 bis etwa 12.30 Uhr hat ihren Grund. Alle Verkehrsteilnehmer müssen Geduld beweisen und auf eine Umleitungsstrecke ausweichen.

Die obligatorische Wartung ist der Grund für die Sperrung des Schottenbergtunnels am Freitag. © Claudia Hübschmann

Meißen. Autofahrer, die am Freitag durch den Schottenbergtunnel in Richtung Nossen oder von dort auf der Bundesstraße 101 nach Meißen fahren wollen, müssen sich auf eine zeitweise Umleitung einstellen. Grund ist eine Sperrung des Tunnels von 11 bis 12.30 Uhr. Wie die Stadt mitteilt, findet in dieser Zeit in dem Bauwerk die obligatorische Wartung statt, die planmäßig alle drei Monate erfolgen muss. Die OSMO-Anlagenbau GmbH & Co. KG aus der Nähe von Osnabrück hat den Auftrag übernommen. Während der Wartung müssen alle Verkehrsteilnehmer Geduld beweisen und auf eine Umleitungsstrecke ausweichen. Diese führt nach Angaben der Stadtverwaltung über die Jahna- und die Meisastraße und ist ausgeschildert. (STH)

zur Startseite