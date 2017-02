Schornsteinbrand in Schönbach Feuerwehren aus fünf Orten sind am Mittwochabend zu einem Wohnhaus in der Neudorfstraße ausgerückt. Evakuiert werden musste aber niemand.

Symbolbild. © Jens Wolf/dpa

Wegen eines Schornsteinbrands auf einem Wohnhaus in der Neudorfstraße in Schönbach sind am Mittwochabend mehrere Feuerwehren stundenlang im Einsatz gewesen. Die Alarmierung erfolgte 18.55 Uhr. Die drei erwachsenen Bewohner des Hauses standen bereits auf der Straße, als die Einsatzfahrzeuge eintrafen. „Der Glanzruß im Schornstein brannte“, berichtet Einsatz- und Schönbachs Gemeindewehrleiter Henrik Wünsche. Insbesondere der Treppenaufgang sei stark verqualmt gewesen.

Insgesamt zehn Trupps mit Atemschutz kamen zum Einsatz und wechselten sich etwa aller 30 Minuten ab. „Das ist schon viel“; sagt er angesichts der Personenzahl. Auf jedem Stockwerk des Hauses positionierten sich die Kameraden. „Zur Kontrolle, dass nirgendwo etwas durchbrennt“, sagt er. Als die Drehleiter eintraf, konnten die Feuerwehren den Glanzruß schließlich von oben auskehren und von unten rausräumen. Dieser entsteht bei unvollständiger Verbrennung, insbesondere von Festbrennstoffen wie Holz. Der Ruß lagert sich ab und kann zum Schornsteinbrand führen.

Der Einsatz endete 23.05 Uhr. Daran beteiligt gewesen sind die Feuerwehren aus Schönbach, Beiersdorf, Friedersdorf, Neusalza-Spremberg und Ebersbach mit insgesamt 65 Kameraden. (szo/tc)

