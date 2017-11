Schornsteinabriss auf altem Preibisch-Areal

Bogatynia. Auf dem heutigen Gelände der Berufsschulen Bogatynias in der Kosciuszko-Straße werden gegenwärtig Vorbereitungen für den Abriss des Schornsteins getroffen. Dem Onlineportal bogatynia.info zufolge gehörte die Esse zum Werkskomplex des Textilfabrikanten Carl August Preibisch, der dort unter anderem die Färberei und die Seidenweberei seines Unternehmens betrieb. Der Schornstein war schon Mitte des 19. Jahrhunderts außer Betrieb genommen worden. Nach den orkanartigen Herbststürmen dieses Jahres drohte das in die Jahre gekommene Objekt jedoch zu einer Gefahr für Schüler und Lehrer zu werden, die hier Berufsnachwuchs unter anderem für Grube und Kraftwerk Turow, so als Informatiker, Schlosser, Mechatroniker und Elektriker heranbilden. Da eine Sprengung wegen der zentralen Lage der Schule im Stadtgebiet nicht infrage kam, wird der Schornstein nun eingerüstet und Stein für Stein abgetragen. (kpl)

