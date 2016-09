Schornstein sorgt für Fehlalarm Zwei Feuerwehren, Polizei und Rettungskräfte rückten am Freitagmorgen an der Kamenzer Saarstraße an. Umsonst.

Die Polizei rückte am Freitagmorgen zur Kamenzer Saarstraße aus. © Jonny Linke

Sirenengeheul war am Freitagmorgen gegen 6.50 Uhr im Kamenzer Norden zu hören. Die Feuerwehren aus Kamenz-Stadt und Bernbruch wurden alarmiert. Gemeldet war ein Brand in einer Wohnung an der Saarstraße. Auch Polizei und Rettungsdienst eilten vor Ort. Eine offensichtliche Brandstelle war aber nicht auszumachen.

Erst bei einer genaueren Lageerkundung im Umkreis wurde in einem Hinterhof ein Schornstein entdeckt, der mächtig qualmte. Ein besorgter Anrufer hatte den Rauch einem Wohnhaus zugeordnet und Schlimmes vermutete. Die Einsatzkräfte zogen nach kurzer Zeit ab. (szo)

