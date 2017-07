Schornstein fällt Direkt neben der Grund- und Oberschule in Bannewitz wird heute gesprengt.

Der Schornstein an der Schule soll Platz für einen Anbau machen. © Karl-Ludwig Oberthür

Heute Nachmittag wird es laut in Bannewitz. Punkt 14 Uhr wird der Sprengknopf gedrückt. Dann fällt der alte Schornstein an der Grund- und Oberschule „Am Marienschacht“ in Bannewitz. Die Sprengung ist quasi der Startschuss für die umfangreichen Bauarbeiten an dem Schulhaus, die noch in den Sommerferien beginnen sollen. Nachdem der Schornstein und die angrenzenden Garagen dem Erdboden gleichgemacht wurden, wird an derselben Stelle ein 1,5 Millionen Euro teurer Anbau errichtet. Darin sollen künftig die Fachkabinette, wie Chemie, Physik, Musik und Computerraum, für die Oberschüler untergebracht werden. Der Anbau wird so an das Schulhaus integriert, dass alle Etagen miteinander verbunden sind. (SZ/ves)

