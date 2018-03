Schornstein brennt in Pirna Ruß in einem Schornstein löste am Mittwochnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Pirna-Copitz einen Brand aus.

Der Schornstein eines Wohnhauses geriet in Pirna-Copitz in Brand. © Daniel Förster Der Schornstein eines Wohnhauses geriet in Pirna-Copitz in Brand.

Brennender Ruß war die Ursache für das Feuer im Schornstein.

Pirna. In einem Schornstein eines Wohnhauses an der Birkwitzer Straße in Pirna-Copitz hat es Mittwochnachmittag gebrannt. Laut Feuerwehr hatte sich in dem Schlot abgesetzter Glanzruß, der bei einer unvollständigen Verbrennung entsteht, entzündet und Feuer gefangen. Der Schornsteinbrand wurde gegen 14 Uhr bemerkt. 17 Feuerwehrleute eilten von der Hauptwache aus Copitz und Graupa mit mehreren Fahrzeugen und einer Drehleiter zu dem Haus, in dem drei Familien wohnen. Die Feuerwehr reinigte mit Kaminkehrerwerkzeug die Esse und löste den brennenden Ruß von den Wänden. Über die Revisionsklappe im Keller entfernten sie den Haufen angesammelter Glut. Außerdem wurde die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera überwacht und die angrenzenden Zimmer kontrolliert. Schließlich riefen die Brandschützer einen Schornsteinfeger, der die Anlage begutachten sollte. Nur dieser darf die Anlage wieder freigeben. In den Wohnungen entstand kein Sachschaden. Auch Personen wurden nicht verletzt.

Wenn sich genügend Ruß an den Wänden eines Schornsteins sammelt, genügt ein Zündfunke, um einen Brand auszulösen. Die Folge ist starker Qualm, mit dem giftige Gase, wie Kohlenmonoxid, freigesetzt werden. Außerdem strahlt der Schlot durch hohe Brandtemperaturen starke Wärme ab. (df)

