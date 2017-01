Schornstein brennt In Obernaundorf hat sich abgelagerter Ruß entzündet. Das wurde nur zufällig entdeckt.

© Marko Förster

Ein Schornsteinbrand hat am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz in Obernaundorf ausgelöst. In der Esse eines Einfamilienhauses an der Straße Veilchental hatte sich abgelagerter Ruß entzündet. Die Bewohner hatten den Brand bemerkt, weil das Feuer im Ofen ausging, der Schornstein aber weiterrauchte. Die Feuerwehr löschte den Brand, indem sie den Kamin mit entsprechendem Werkzeug kehrte und so wieder für Durchzug sorgte. Da das Grundstück kurz vor der Stadtgrenze liegt, war die Feuerwehr Rabenau zuständig. Die 18 Kameraden konnten nach zwei Stunden ihren Einsatz beenden. Mit vor Ort war auch der Bezirksschornsteinfeger. Verletzte oder andere Schäden gab es keine. „Trotz regelmäßiger Kontrollen durch den Schornsteinfeger sind Kaminbrände in Wintern, in denen viel gefeuert wird, nicht ausgeschlossen“, sagt Gemeindewehrleiter und Einsatzleiter Armin Groß. (SZ/cb)

