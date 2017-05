Schornstein an Schule wird gesprengt

Die Bauarbeiten an der Grund- und Oberschule „Zum Marienschacht“ in Bannewitz sollen voraussichtlich im August beginnen. Das teilte der Bannewitzer Bauamtschef am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung mit. Zunächst soll das Schulhaus so erweitert werden, dass künftig alle Fachkabinette für die Oberschüler, wie Physik, Chemie, Kunst und zwei Computerkabinette, in einem neuen Anbau untergebracht sind. In diesem Zusammenhang wird auch der Eingangsbereich neu gestaltet und das Treppenhaus erhält einen Fahrstuhl für den barrierefreien Zugang in alle Etagen des Hauses.

An der Stelle, wo der Anbau entstehen soll, befinden sich derzeit noch Garagen und ein Schornstein. Wie Kirchner nun ankündigte, sollen die Garagen abgetragen und der Schornstein im Juli gesprengt werden. Dazu sei man bereits in Gesprächen mit der Dresdner Sprengschule, die solche Arbeiten ausführe. (SZ/win)

zur Startseite