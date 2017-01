School of Rock verleiht Musik-Awards Die Musikschule „School of Rock“ aus Ebersbach ehrt am Sonnabend die besten Musiker der Schule im Karli-Haus Seifhennersdorf.

Ein Foto von der Gala 2016. © Rafael Sampedro

Die Musikschule „School of Rock“ aus Ebersbach ehrt am Sonnabend die besten Musiker der Schule und verleiht ihre Musik-Awards, unter anderem in den Kategorien bester Schlagzeuger, bester Gitarrist und beste Band. Die geschlossene Veranstaltung der Schule für Pop-Musik findet im Karli-Haus in Seifhennersdorf statt, informiert die Leiterin der Schule, Jennifer Franke. Sie übernahm das Amt kurz vor Jahresende und sagt dem Karli-Haus Danke für die Unterstützung bei dem Event.

Wer die Musik-Awards bekommt, entscheiden die Musiklehrer. Die Ausgezeichneten erhalten einen Pokal. Zurückzuführen ist diese Form der jährlichen Musikschulgala auf die Idee eines Praktikanten. Seither wird in jedem Jahr an der weiteren Ausgestaltung der Gala gefeilt. (gla)

zur Startseite