Schonfrist für Herwigsdorfer Sportplatz-Eichen Rosenbach greift während der aktuellen Fällperiode nicht mehr zur Motorsäge. Die Bäume auf dem Herwigsdorfer Sportgelände bleiben damit vorerst erhalten.

Ein paar Monate dürfen die vier Eichen auf dem Sportplatz in Herwigsdorf noch stehen bleiben. Dem Wetter sei dank. Dass sie gefällt werden, ist aber schon beschlossene Sache. © Rafael Sampedro

Baumfreunde in der Gemeinde Rosenbach können aufatmen. Denn die vier Eichen auf dem Herwigsdorfer Sportplatz, die eigentlich noch in diesem Winter gefällt werden sollten, bekommen eine Gnadenfrist. „Wir schaffen es einfach nicht mehr, die Bäume zu fällen“, so Bürgermeister Roland Höhne (CDU) in der Rosenbacher Gemeinderatssitzung am Donnerstag.

Baumfällungen sind derzeit in Löbau und Umland das Thema schlechthin. Besonders groß ist die Aufregung gewesen, als auf dem Wettiner Platz in Löbau mehrere Bäume abgesägt worden sind, um Baufreiheit für die Sanierung des Wettiner Brunnens zu schaffen. Rund um die Herwigsdorfer Sportplatz-Eichen brodelt es dagegen schon seit vergangenem Herbst. Damals hat der Gemeinderat mit knapper Mehrheit den Beschluss gefasst, die Bäume fällen zu lassen. Doch passiert ist bis dato nichts. Das hat nun Gemeinderat Dietmar Plociennik auf den Plan gerufen, um mal bei Bürgermeister Höhne nachzufragen, wie denn der aktuelle Stand der Dinge ist. Immerhin sei nur noch wenige Tage Zeit, um die Eichen wegzumachen, so Plociennik. Ab März darf nämlich nicht mehr gefällt werden. Ende Februar ist die gesetzlich festgelegte Fällperiode vorbei. Höhne hat auf Plocienniks Anfrage umfangreich Auskunft gegeben. Er begründet das vertagte Fällen damit, dass trotz Schnee und Kälte kein Frost im Boden gewesen sei. „Hätten wir die Bäume gefällt, hätten wir unsere Sportplätze kaputtgemacht. Daraus wäre mehr Schaden als Nutzen entstanden“, so das Gemeindeoberhaupt.

Mit dem Fällen der Eichen hat der Bürgermeister den Bauhof der Gemeinde beauftragt. Eine Fremdfirma zu engagieren, wäre zu teuer gewesen, so Höhne. Das Fällen aussitzen und damit hinauszuzögern habe er nicht gewollt. „Wir haben immer ein Auge darauf gehabt und jede Woche darüber diskutiert“, erklärt Höhne. Weil dann auch noch der Winter über Rosenbach eingebrochen ist, wäre es sowieso schwierig geworden, die Eichen bei passender Gelegenheit abzusägen. Schließlich seien die Mitarbeiter des Bauhofes im Winter auch anderweitig gebunden, so der Gemeindechef. Die Fußballer des TSV Herwigsdorf können allerdings beruhigt sein. Das Baumfällen ist nicht vom Tisch und soll in der nächsten Fällperiode in Angriff genommen werden. „Die Bäume stehen nun so lange, da kommt es auf ein halbes Jahr auch nicht mehr an“, sagt Höhne. Friedhelm Gerlich, Abteilungsleiter der Herwigsdorfer Fußballer, findet die Entwicklung schade. „Aber ich muss es zähneknirschend hinnehmen“, sagt er. Im Moment würden die Eichen auch keine Probleme machen. Aber im Sommer und Herbst, wenn die Bäume ihre Früchte abwerfen und Wasser aus den Sportplatzböden ziehen, werde es wieder grenzwertig. Vor allem für die Nachwuchskicker des TSV. Auf deren Kleinfeldplatz laden die Bäume regelmäßig ihre Eicheln ab und trocknen das Spielfeld aus. Die Verletzungsgefahr für den Nachwuchs sei dadurch zu groß, begründete der TSV sein Drängen auf die Fällung. Und weil die Probleme sich garantiert wiederholen, gibt es für Gerlich auch keinen Ausweg mehr. „Im Herbst müssen die Bäume weg“, sagt er.

Nicht allen Herwigsdorfern gefällt der Gedanke, dass aus den gut 90 Jahre alten Eichen womöglich Brennholz wird. Als der Beschluss des Gemeinderats festgestanden hat, haben Unbekannte die Bäume mit Trauerflor und Schildern versehen. Dank des Wetters bleiben die Bäume nun doch erst einmal länger erhalten als gedacht.

