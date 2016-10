Schon zwei Unfälle auf stillgelegter S 191 Daran, dass die alte Staatsstraße nicht mehr durchgängig befahren werden kann, muss sich mancher erst gewöhnen.

Zu schnell für die neue Straßensperrung: Bereits zwei Unfälle haben sich dem Bannewitzer Bürgermeister Christoph Fröse (parteilos) zufolge an den neuen Pollern an der stillgelegten alten Staatsstraße S 191 zwischen Rippien und Goppeln ereignet. „Die Autos haben einen Totalschaden, die Fahrer haben die neuen Poller regelrecht über den Haufen gefahren“, so Fröse. Die Autofahrer blieben jeweils unverletzt. Unterdessen wird der rund einen Kilometer lange, stillgelegte Teil der alten Staatsstraße von Fahrradfahrer, Kindern, Skatern und Spaziergängern rege angenommen. Auch viele Hundebesitzer nutzen es, dass die Straße in dem Abschnitt nur noch für Landwirtschafts- und Rettungsfahrzeuge freigegeben ist. Deshalb will die Gemeinde auf diesem Abschnitt mindestens eine Hundetoilette einrichten.

Der Goppelner Ortschaftsrat plant unterdessen, die Strecke noch attraktiver zu machen. „Wir wollen im Frühjahr eine neue Bank aufstellen“, sagte Ortsvorsteherin Elke Schleife (BG). Diese kostet fast 250 Euro und wird mit Geld vom Budget des Ortschaftsrates bezahlt.

